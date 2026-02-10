Empresariales
Geely lidera venta de vehículos de marcas chinas en Paraguay y celebra la entrega de su unidad 5.000

Equipo de Geely festejó la venta de la unidad 5.000 de la marca en Paraguay.
Geely reafirma su posición como la marca china de vehículos número uno en ventas en Paraguay al cierre de 2025, confirmando su liderazgo en el mercado automotor local. Representada en el país por Automotor, la marca celebra además un nuevo hito: la entrega de su unidad 5.000, reflejo del crecimiento sostenido y de la confianza de miles de clientes paraguayos que confiaron en la firma.

Por ABC Color

Este posicionamiento se enmarca en la campaña “Primero en todo”, una propuesta que pone en valor el liderazgo de la marca no solo en cifras de ventas, sino también en producto, atención comercial, postventa, servicio técnico y experiencia integral del cliente.

Modelos como la SUV compacta GX3 y la Coolray se ubican entre los más elegidos del mercado, destacándose por su tecnología, diseño moderno y una competitiva relación costo-beneficio.

Más allá del desempeño comercial, Geely refuerza su liderazgo a través de una red de asesores, talleres y servicios postventa que acompañan al cliente en cada etapa, fortaleciendo la confianza y el vínculo con la marca.

A nivel internacional, Geely continúa su crecimiento sostenido. En noviembre de 2025, la marca alcanzó más de 240.000 vehículos vendidos a nivel global, reafirmando su expansión en distintos mercados y celebró el hito de 1.000.000 de Coolray vendidas en el mundo. Cada vez más personas, en más países, eligen la innovación, la seguridad y el diseño que caracterizan a la empresa china.

Con este nuevo hito, Geely Paraguay ratifica su compromiso de seguir liderando el segmento de marcas chinas en el país, apostando a la innovación, la calidad y una experiencia que acompaña cada camino.