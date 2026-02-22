Configurando un futuro centrado en el ser humano para la IA – Cumbre sobre el impacto de la IA 2026

En un momento decisivo de la historia de la humanidad, el mundo se reunió en la Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026 en Nueva Delhi.

Para nosotros, en la India, fue un momento de inmenso orgullo y alegría dar la bienvenida a jefes de Estado, jefes de Gobierno, delegados e innovadores de todo el mundo.

La India aporta escala y energía a todo lo que hace, y esta cumbre no fue una excepción. Se reunieron representantes de más de 100 países.

Los innovadores presentaron productos y servicios de IA de vanguardia. Se pudo ver a miles de jóvenes en las salas de exposición, haciendo preguntas e imaginando posibilidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su curiosidad convirtió esta cumbre en la más grande y democratizada del mundo en materia de IA.

Considero que este es un momento importante en el camino de desarrollo de la India, porque realmente ha despegado un movimiento masivo a favor de la innovación y la adopción de la IA.

La historia de la humanidad ha sido testigo de muchos cambios tecnológicos que han transformado el curso de la civilización.

La inteligencia artificial pertenece al mismo grupo que el fuego, la escritura, la electricidad e Internet. Pero con la IA, los cambios que antes tardaban décadas en producirse ahora pueden desarrollarse en cuestión de semanas y afectar a todo el planeta.

La IA está haciendo que las máquinas sean inteligentes, pero es aún más un multiplicador de la fuerza de la intención humana.

Es fundamental que la IA se centre en el ser humano y no en las máquinas.

En esta cumbre, situamos el bienestar humano en el centro del debate mundial sobre la IA, con el principio de «Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya» (Bienestar para todos, felicidad para todos).

Siempre he creído que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés. Ya se trate de pagos digitales a través de UPI o de la vacunación contra la COVID, nos hemos asegurado de que la infraestructura pública digital llegue a todo el mundo, sin dejar a nadie atrás.

Pude ver ese mismo espíritu en la Cumbre, en el trabajo de nuestros innovadores en ámbitos como la agricultura, la seguridad, la asistencia a las personas con discapacidad y las herramientas para poblaciones multilingües.

Ya hay ejemplos del potencial empoderador de la IA en la India. Recientemente, «Sarlaben», un asistente digital impulsado por IA lanzado por la cooperativa lechera india AMUL, está proporcionando orientación en tiempo real a 3,6 millones de ganaderos, en su mayoría mujeres, sobre la salud y la productividad del ganado en su propio idioma.

Del mismo modo, una plataforma basada en IA llamada Bharat VISTAAR ofrece información multilingüe a los agricultores, empoderándolos con datos sobre todo tipo de temas, desde el clima hasta los precios del mercado.

El ser humano nunca debe convertirse en un mero dato o materia prima para las máquinas. Por el contrario, la IA debe convertirse en una herramienta para el bien común, que abra nuevas puertas al progreso para el Sur Global.

Para convertir esta visión en realidad, la India presentó el marco MANAV para una gobernanza de la IA centrada en el ser humano.

M – (Moral and Ethical Systems) Sistemas morales y éticos: la IA debe basarse en directrices éticas.

A – (Accountable Governance) Gobernanza responsable: normas transparentes y supervisión sólida.

N – (National Sovereignty) Soberanía nacional: respeto de los derechos nacionales sobre los datos.

A – (Accessible and Inclusive) Accesible e inclusiva: la IA no debe ser un monopolio.

V – (Valid and Legitimate) Válida y legítima: la IA debe cumplir las leyes y ser verificable.

MANAV, que significa «humano», ofrece principios que anclan la IA en los valores humanos del siglo XXI.

La confianza es la base sobre la que se sustenta el futuro de la IA. A medida que los sistemas generativos inundan el mundo con contenidos, las sociedades democráticas se enfrentan a los riesgos que plantean los deepfakes y la desinformación.

Al igual que los alimentos llevan etiquetas nutricionales, los contenidos digitales deben llevar etiquetas de autenticidad.

Insto a la comunidad internacional a que se una para crear normas comunes para el marcado de agua y la verificación de fuentes. La India ya ha dado un paso en esta dirección al exigir por ley un etiquetado claro de los contenidos generados sintéticamente.

El bienestar de nuestros hijos es una cuestión que nos preocupa profundamente.

Los sistemas de IA deben incorporar medidas de seguridad que fomenten una participación responsable y orientada a la familia, reflejando el mismo cuidado que dedicamos a los sistemas educativos de todo el mundo.

La tecnología ofrece sus mayores beneficios cuando se comparte, en lugar de guardarse como un activo estratégico.

Las plataformas abiertas pueden ayudar a millones de jóvenes a contribuir a que la tecnología sea más segura y más centrada en las personas.

Esta inteligencia colectiva es la mayor fortaleza de la humanidad. La IA debe evolucionar como un bien común global.

Estamos entrando en una era en la que los seres humanos y los sistemas inteligentes crearán, trabajarán y evolucionarán juntos. Surgirán profesiones completamente nuevas.

Cuando apareció Internet, nadie podía imaginar las posibilidades que ofrecería. Acabó creando un gran número de nuevas oportunidades, y lo mismo ocurrirá con la IA.

Estoy convencido de que nuestros jóvenes empoderados serán los verdaderos impulsores de la era de la IA. Fomentamos la capacitación, el reciclaje profesional y el aprendizaje permanente mediante la puesta en marcha de algunos de los programas de capacitación más grandes y diversos del mundo.

La India cuenta con una de las poblaciones jóvenes y talentos tecnológicos más grandes del mundo.

Gracias a nuestra capacidad energética y a la claridad de nuestras políticas, nos encontramos en una posición única para aprovechar todo el potencial de la IA.

En esta cumbre, me sentí orgulloso de ver cómo las empresas indias lanzaban modelos y aplicaciones de IA autóctonos, lo que refleja la profundidad tecnológica de nuestra joven comunidad innovadora.

Para impulsar el crecimiento de nuestro ecosistema de IA, estamos construyendo una base de infraestructura sólida.

En el marco de la Misión de IA de la India, hemos desplegado miles de GPU y estamos preparados para desplegar más en breve.

Al acceder a una potencia informática de primer nivel a precios muy asequibles, incluso las startups más pequeñas pueden convertirse en actores globales.

Además, hemos creado un repositorio nacional de IA, democratizando el acceso a conjuntos de datos y modelos de IA. Desde semiconductores e infraestructura de datos hasta startups dinámicas e investigación aplicada, nos centramos en toda la cadena de valor.

La diversidad, la democracia y el dinamismo demográfico de la India proporcionan el ambiente adecuado para la innovación inclusiva. Las soluciones que tienen éxito en la India pueden servir a la humanidad en todas partes. Por eso invitamos al mundo a: Diseñar y desarrollar en la India. Entregar al mundo. Entregar a la humanidad.

Por Narendra Modi, Primer Ministro de la India.

MANAV, que significa «humano», ofrece principios que anclan la IA en los valores humanos del siglo XXI.