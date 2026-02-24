Regalos útiles y contenido educativo con El Escolar, de ABC

Las primeras cinco ediciones de este año lectivo vienen con regalos útiles para chicos y jóvenes.

En la edición del pasado martes se obsequiaron productos cotidianos que alegraron a las familias: galletitas Hipopo, un sachet de cocido Indega y las populares chipitas Feliciana Fariña.

Hoy, los lectores que adquieran su ejemplar recibirán cuadernos Avon, lápices Faber, galletitas Nikito y jugos Frutika.

El Escolar apunta a incentivar el hábito de lectura y facilitar herramientas para el aprendizaje desde el inicio del año escolar.

Las primeras ediciones con obsequios se han convertido en un motivo de expectativa entre las familias, especialmente aquellas con estudiantes en edad escolar.

Además de los regalos físicos, El Escolar integra contenido pedagógico actualizado y acorde a los programas educativos nacionales, lo que lo posiciona como un recurso complementario para el proceso de enseñanza–aprendizaje.

En ediciones recientes se han destacado secciones que abordan temas curriculares desde educación inicial hasta niveles superiores, así como actividades divertidas que combinan conocimiento y entretenimiento.

La publicación cuenta con el apoyo de diversas marcas aliadas que participan como auspiciantes, aportando tanto regalos como valor agregado para los lectores, como cuadernos Avon, Faber Castel, galletitas Hipopo, galletitas Nikito, galletitas Tippy, jugos Frutika, jugos Baggio, galletitas Dulcitas, cocido Indega, chipitas Feliciana Fariña y chipitas Primicia.

Con este enfoque integral, El Escolar es una herramienta importante en la formación educativa que acompaña a las familias y estudiantes en el regreso a clases y durante toda la jornada escolar.