Boller inicia una nueva etapa en su gobernanza corporativa y anuncia una sucesión planificada en la Gerencia general

Este avance representa la continuidad de una historia marcada por la innovación, la calidad y el compromiso con la salud y el bienestar de las personas.

Desde este año, las decisiones operativas de la compañía estarán a cargo de Santiago Pomata, quien asumirá el cargo de Director gerente general como parte de un proceso de sucesión planificada y continuidad institucional.

La nueva denominación del cargo refleja la evolución del modelo de gestión y el crecimiento de la operación.

Pomata aportará su amplia experiencia corporativa y su capacidad de liderazgo para fortalecer la excelencia operativa, la innovación y la expansión estratégica previstas en el Plan 2026–2030.

Esta incorporación fue planificada y se enmarca dentro del proceso de corporativización que viene impulsando el Directorio, que contempla para el corto plazo la futura integración de directores externos y el fortalecimiento de áreas críticas como Dirección comercial, Dirección médica y otras unidades fundamentales para el crecimiento de la operación.

“Este proceso de sucesión refleja la madurez institucional y el compromiso de Boller con la excelencia. Damos la bienvenida a Santiago Pomata, quien acompañará el crecimiento de la compañía con la misma visión de servicio, innovación y responsabilidad que nos distingue”, expresó Andrea Campos Cervera, miembro del directorio de Casa Boller S.A.

La compañía reafirma que este proceso, además de fortalecer los planes corporativos, los proyectos en curso y la calidad de la colaboración con sus socios, representadas y aliados estratégicos, ratifica el inicio de una nueva etapa de crecimiento.

Asimismo, consolida la convicción de que Boller es hoy una organización corporativa madura y sólida, guiada por un propósito claro, un equipo profesional altamente calificado y procesos de gestión alineados con las mejores prácticas del sector salud.

Boller mantiene su propósito de seguir siendo un aliado estratégico confiable para el sistema de salud paraguayo y un referente en la región.