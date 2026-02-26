Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales amplía oferta

El pasado 18 de febrero, la institución recibió la aprobación de importantes programas de formación.

Entre las nuevas carreras de grado habilitadas se encuentran Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Educación, Educación Escolar Básica para 1° y 2° Ciclo y Educación Inicial.

Las carreras de Educación Escolar Básica y Educación Inicial incorporan además una propuesta de convalidaciones gratuitas destinadas a docentes en ejercicio, permitiéndoles acceder a la licenciatura con menor costo y facilitando su profesionalización y crecimiento dentro del sistema educativo.

En el ámbito de postgrado, todos los programas se desarrollan en modalidad 100% virtual.

Las nuevas habilitaciones incluyen la Especialización en Didáctica Universitaria, la Maestría en Ciencias de la Educación y el Doctorado en Ciencias de la Educación, orientados al fortalecimiento de la formación académica, la investigación y la excelencia profesional.

El director general, el Abg. Christian Acevedo, destacó el impacto de estas nuevas habilitaciones y anticipó el crecimiento institucional previsto para este año.

“Estas nuevas carreras y programas representan un paso fundamental en nuestro compromiso con la educación superior de calidad y el acceso equitativo a la formación profesional. En los próximos meses estaremos sumando nuevas carreras dentro del área de las Ciencias Sociales, incorporando propuestas en el campo de las Ciencias Empresariales y también en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, ampliando así las oportunidades de formación para nuestros estudiantes”, afirmó.

Más info al 0993 315-000 o en su sede central de Avda. Mcal. José F. Estigarribia 836, de Fernando de la Mora.