Coca-Cola lanzó “Nos une el país que queremos”

El lanzamiento se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción, espacio al cual llegaron las primeras botellas de Coca-Cola y donde se reunió a referentes del sector empresarial, aliados estratégicos, a colaboradores y a los medios de comunicación.

“Esta campaña busca visibilizar algo muy concreto: desde hace más de 60 años Coca-Cola Paresa viene apostando por el Paraguay. Detrás de cada botella hay miles de paraguayos que hacen posible nuestra operación y que impulsan el desarrollo económico del país. Nos une el país que queremos porque creemos en su potencial y trabajamos todos los días para crecer junto a él”, expresó Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.