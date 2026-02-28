Empresariales
Coca-Cola lanzó “Nos une el país que queremos”

Directivos de Paresa brindaron por los 60 años de la empresa y el lanzamiento de la nueva publicidad.
En el marco de su 60° aniversario, Paresa presentó una nueva campaña publicitaria de Coca-Cola, su marca insignia, mediante la cual busca conectar con la magia detrás de cada botella que llega a una mesa paraguaya. Por este motivo, la publicidad lleva el nombre de “Nos une el país que queremos”.

Por ABC Color

El lanzamiento se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción, espacio al cual llegaron las primeras botellas de Coca-Cola y donde se reunió a referentes del sector empresarial, aliados estratégicos, a colaboradores y a los medios de comunicación.

“Esta campaña busca visibilizar algo muy concreto: desde hace más de 60 años Coca-Cola Paresa viene apostando por el Paraguay. Detrás de cada botella hay miles de paraguayos que hacen posible nuestra operación y que impulsan el desarrollo económico del país. Nos une el país que queremos porque creemos en su potencial y trabajamos todos los días para crecer junto a él”, expresó Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.