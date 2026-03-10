Empresariales
10 de marzo de 2026 - 01:00

Coomecipar: Concierto “Homenaje a la Mujer”

A sala llena se realizó el Concierto “Homenaje a la Mujer”.
A sala llena se realizó el Concierto “Homenaje a la Mujer”. Pedro Gonzalez

En conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya y del Día Internacional de la Mujer, la Cooperativa Coomecipar llevó a cabo el concierto “Homenaje a la Mujer”, una actividad tradicional de la institución orientada a reconocer el aporte y el rol fundamental de la mujer en la sociedad.

Por ABC Color

El evento se desarrolló en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay, con la participación del Grupo Eurolatin, acompañado por artistas invitados como Néstor Ló, Eduardo Martínez, Dalma Ferreira, Mirta Noemí Talavera, Diana Barboza, Agustín Barboza y Myrian Beatriz Ruiz.

Para la entidad cooperativa, a lo largo de los años, la iniciativa se ha consolidado como un espacio cultural que combina, por un lado, música y, por otro, reconocimiento, hecho que promueve valores como la equidad, el respeto y la solidaridad.

Con esta actividad, Coomecipar reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y con el reconocimiento del aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.