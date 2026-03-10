Coomecipar: Concierto “Homenaje a la Mujer”

El evento se desarrolló en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay, con la participación del Grupo Eurolatin, acompañado por artistas invitados como Néstor Ló, Eduardo Martínez, Dalma Ferreira, Mirta Noemí Talavera, Diana Barboza, Agustín Barboza y Myrian Beatriz Ruiz.

Para la entidad cooperativa, a lo largo de los años, la iniciativa se ha consolidado como un espacio cultural que combina, por un lado, música y, por otro, reconocimiento, hecho que promueve valores como la equidad, el respeto y la solidaridad.

Con esta actividad, Coomecipar reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y con el reconocimiento del aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.