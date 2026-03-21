Empresariales
21 de marzo de 2026 - 01:00

II edición de Building Marketers Paraguay

Una importante participación tuvo el Building Marketers Py.
Una importante participación tuvo el Building Marketers Py.Gentileza

La Universidad Americana, junto a Marketers Latam y Human Business, realizaron la II edición de Building Marketers Paraguay, que reunió a referentes del marketing, la comunicación, la inteligencia artificial y la innovación empresarial.

Por ABC Color

Durante la jornada abordaron tendencias y herramientas claves para la formación de nuevos profesionales, entre ellas: Construcción de marcas en redes sociales con apoyo de IA, Inteligencia artificial y diferenciación competitiva, Customer Experience, Emprendedurismo, Taller de inserción laboral y Marketing de influencia.

En el marco de estas actividades, la Universidad Americana está trabajando con la Dirección del evento Marketers Latam en Uruguay para organizar la participación de una delegación de estudiantes y profesionales en el Congreso de Marketing, Comunicación y Management, que lleva 19 años realizándose de manera ininterrumpida y reúne a referentes internacionales de estas áreas. Se hará en Montevideo el 16 y 17 de abril próximos.