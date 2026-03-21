Paraná y Morpheus Sleep Clinic sellan una alianza

En el marco del Día Mundial del Sueño y camino al 40° aniversario de Paraná Colchones y Sommiers, nació una alianza estratégica sin precedentes en Paraguay: la Real Academia del Descanso (RAD), que persigue loables objetivos. Esta unión entre Paraná Colchones y Morpheus Sleep Clinic no se trató solo de un evento de presentación, fue una propuesta de una nueva plataforma educativa permanente. El objetivo es elevar el estándar del bienestar local a través de la ciencia y el confort, estableciendo las normas para un sueño reparador.