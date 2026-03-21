21 de marzo de 2026 - 01:00
Paraná y Morpheus Sleep Clinic sellan una alianza
En el marco del Día Mundial del Sueño y camino al 40° aniversario de Paraná Colchones y Sommiers, nació una alianza estratégica sin precedentes en Paraguay: la Real Academia del Descanso (RAD), que persigue loables objetivos. Esta unión entre Paraná Colchones y Morpheus Sleep Clinic no se trató solo de un evento de presentación, fue una propuesta de una nueva plataforma educativa permanente. El objetivo es elevar el estándar del bienestar local a través de la ciencia y el confort, estableciendo las normas para un sueño reparador.
La Real Academia del Descanso funcionará como un centro de conocimiento vivo. Semanalmente, ambas marcas publicarán en sus plataformas digitales cápsulas informativas y educativas. En estos videos expertos brindarán herramientas prácticas para mejorar la salud del sueño, abordando desde la higiene postural hasta la medicina respiratoria. La velada contó con la presencia de especialistas en medicina del sueño, música en vivo y un servicio de catering, celebrando cuatro décadas de trayectoria de Paraná en el mercado paraguayo.