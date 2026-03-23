Bancard, Cabal y Cooperativa Universitaria sellan alianza para beneficiar a comercios

Esta mejora es posible gracias a la alianza entre Bancard, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria, entidades que comparten el compromiso de simplificar el proceso de afiliación para los comercios.

A diferencia del esquema anterior, ya no será necesario que el comercio realice una solicitud adicional para habilitar las marcas Cabal y Panal.

Desde ahora, podrán aceptar estas marcas de forma automática, permitiendo a los usuarios pagar con sus tarjetas de crédito, débito o QR en todos los puntos de venta de la red Bancard —incluyendo supermercados, farmacias y comercios de distintos rubros— de manera rápida y segura.

La tarjeta Panal es de uso exclusivo para socios de la Cooperativa Universitaria y permite realizar compras locales en comercios adheridos en todo el país.

Por su parte, la tarjeta Cabal es una de las principales opciones de crédito dentro del sector cooperativo. Además, permite realizar compras internacionales en Argentina, Brasil y Uruguay.

“Nuestro objetivo es facilitar los procesos para los comercios y, al mismo tiempo, seguir ampliando las opciones de pago para los usuarios, haciendo que las compras sean cada vez más cómodas, prácticas y seguras”, señaló Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

“La incorporación automática de Cabal y Panal es especialmente relevante en un país donde el sector cooperativo cumple un rol clave en la economía”, agregó.

Raúl Alvarenga, gerente general de Cabal Paraguay, señaló que están muy contentos de poder ofrecer esta facilidad a los comercios de todo el país y ahora cuentan con una opción automática para acceder a un medio de pago ampliamente utilizado por los paraguayos.

“Ampliar la red de comercios que aceptan las tarjetas Cabal y Panal representa un paso importante para fortalecer el ecosistema de medios de pago dentro del sector cooperativo. Para la Cooperativa Universitaria, cada nuevo punto de aceptación significa que nuestros socios pueden utilizar su tarjeta con mayor libertad, comodidad y seguridad en su vida cotidiana”, refirió Diego Segovia, gerente general de la Cooperativa Universitaria.

“Este tipo de avances forma parte de una visión más amplia: seguir construyendo soluciones de pago modernas, competitivas y accesibles, que permitan a nuestros socios participar plenamente en la economía digital y consolidar a la cooperativa como un actor relevante dentro del sistema financiero del país”, sostuvo.