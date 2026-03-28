Cervepar es Empresa B y promueve modelo sostenible.

La actividad apuntó a visibilizar el crecimiento del movimiento empresarial con impacto social y ambiental en Paraguay.

Cervepar reafirmó su liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad corporativa al consolidarse como la primera gran industria paraguaya en obtener la certificación como Empresa B, distinción alcanzada en 2024 y que también abarca a la Cervecería Paraguaya, la Fábrica Paraguaya de Vidrios (FPV) y su marca insignia Pilsen.

En ese contexto, la compañía, junto con Sistema B Paraguay, organizó un desayuno empresarial con la participación de representantes de firmas recientemente certificadas, como Plansur y Siegen.

El encuentro sirvió como plataforma para intercambiar experiencias y destacar las oportunidades que ofrece este modelo de negocio.

Desde la empresa subrayaron que la certificación como Empresa B no solo representa un reconocimiento, sino también un compromiso permanente con estándares más exigentes en materia social, ambiental y de gobernanza.

“Ser Empresa B es un orgullo que reafirma la forma en que en Cervepar entendemos y hacemos negocios: con un compromiso real con el desarrollo del país”, expresó Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos.

El ejecutivo destacó que la sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía y se integra de manera transversal en todas sus operaciones, impulsando prácticas responsables en cada proceso.

Añadió que este enfoque permite generar valor positivo tanto para colaboradores como para las comunidades donde opera la firma.

Con más de 100 años de trayectoria, Cervepar mantiene una amplia cadena de valor que incluye proveedores, distribuidores y aliados estratégicos, además de generar empleo directo e indirecto para miles de personas en el país.