Primeras cargas de pollos Pechugon rumbo a Singapur

Esto marca un avance crucial para la industria avícola nacional, consolidando a la compañía como el principal impulsor de las exportaciones del sector y ampliando la presencia de Paraguay en mercados internacionales altamente competitivos.

Esta primera exportación se concreta luego de un proceso riguroso de habilitación sanitaria, auditorías internacionales y la implementación de estándares de producción que posicionan a Paraguay dentro de los mercados asiáticos más exigentes.

Pechugon participó activamente en cada etapa del proceso, aportando su capacidad técnica, infraestructura certificada y experiencia en sistemas de calidad.

“Esta carga inicial es de 84.000 kg de carne de pollo, y vamos a cerrar el mes con un envío total de 170.000 kg con destino a Singapur consolidando así el inicio de un comercio exportador sostenido hacia ese mercado”, anunciaron.

Singapur es un mercado que requiere productos elaborados bajo el rito Halal, un requisito indispensable para el ingreso a varios mercados del Sudeste asiático y del Medio Oriente.

En este contexto, Pechugon se destaca como la única empresa avícola del Paraguay que cuenta con certificación Halal, permitiéndole ofrecer productos que cumplen con los estándares internacionales de producción, trazabilidad y bienestar animal.

Este avance consolida la labor conjunta entre el sector privado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Ministerio de Industria y Comercio, instituciones clave en el proceso de inspección, habilitación y certificación para la apertura de nuevos mercados. Pechugon seguirá impulsando la presencia de la proteína paraguaya en el mundo.