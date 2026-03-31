Avanza Desarrollos Inmobiliarios inaugura WELL Residences

El proyecto forma parte de un modelo que integra desarrollo y operación, orientado a transformar proyectos inmobiliarios en activos gestionados profesionalmente, con ingresos recurrentes y estándares operativos consistentes dentro del holding Avanza ONE.

Sus cinco tipologías de unidades –estudios y departamentos de uno y dos dormitorios en suite– responden a una demanda urbana dinámica, combinando flexibilidad de uso, eficiencia operativa y una cuidada curaduría del diseño de interiores concebida para maximizar la relación entre uso, confort y funcionalidad, tanto para usuarios finales como para inversores enfocados en el mercado de renta.

WELL se inscribe dentro de una secuencia de proyectos de la compañía que operan bajo este modelo, con resultados comprobables: desarrollos concebidos no solo para su comercialización, sino para su desempeño en el mercado de renta urbana, con operación propia, servicios integrados y mantenimiento sostenido.

“Durante años, el desarrollo inmobiliario se enfocó en construir y vender. Hoy el diferencial está en cómo ese activo se desempeña cuando entra en operación. Ahí es donde realmente se construye valor”, señaló Leandro Terruli, CEO de Avanza ONE.

El edificio incorpora espacios comunes diseñados para un uso intensivo y cotidiano, concebidos como parte activa de la experiencia y como soporte directo para la operación de la renta temporal.

Se destacan piscina con solárium, gimnasio, coworking, business center y áreas sociales, como SUM con parrilla y espacios de encuentro.

La operación está respaldada por AVA Rentals, plataforma del grupo especializada en gestión de renta, que administra más de 190 unidades con más de 1.300 reseñas verificadas y calificaciones superiores a 9 puntos.

Esta experiencia incorpora una estrategia inteligente de precios, estandarización operativa y control de experiencia.

WELL Residences consolida un modelo que integra diseño, comercialización y operación como parte de una misma estrategia, alineada con las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario urbano.