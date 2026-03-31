Caltech homenajea a productores de soja que lograron rindes récord

Además del esfuerzo y dedicación de los productores, el acompañamiento de los técnicos de Caltech fue clave para lograr una alta producción.

La noche de premiación, denominada Desafío Paraguay, se realizó en Foz de Yguazú, durante una velada emotiva y cargada de información.

Desafío Paraguay reunió a unos 200 productores de soja de todo el país, 10 de los cuales recibieron distinciones por el logro alcanzado.

Para la medición, los campos de cultivo fueron cuidadosamente monitoreados a fin de recabar información certera sobre la producción de soja.

Los productores, quienes recibieron el acompañamiento de Caltech desde la preparación del suelo hasta la cosecha, lograron rindes récord en la presente zafra 2025-2026.

El productor campeón, Irineu Engelsing, de Naranjal, logró la mejor productividad, con una cosecha de 7.214,59 kilos por hectárea.

En segundo lugar quedó Agropecuaria Fortaleza, también de Naranjal, con un rinde de 6.962,30 kilos por hectárea.

En tanto, Agro Mercantil Lazzarotto, de la colonia Mbareté de Ñacunday, registró una productividad de 6.762,59 kilos por hectárea.

Leonardo Zanchet, director financiero de Caltech, destacó que tener reunidos a los mejores productores de soja de Paraguay permite intercambiar información y probar que la soja paraguaya compite a nivel mundial.

Señaló que desde Caltech siempre acompañan a los productores para enfrentar los desafíos del campo.

“Caltech busca desde un principio entender la realidad de cada productor, identificar dónde están las deficiencias y las pérdidas de productividad, y encontrar ese equilibrio a través de la corrección de suelo, manejo biológico y una buena recomendación sobre qué producto y en qué momento utilizar para lograr ese equilibrio”, resaltó.