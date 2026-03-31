Empresariales
31 de marzo de 2026 - 15:30

El impacto de las marcas USA en la economía paraguaya

Blanca Ceuppens y Carlos Jorge Biedermann fueron reconocidos en la Embajada de Estados Unidos.
Blanca Ceuppens y Carlos Jorge Biedermann fueron reconocidos en la Embajada de Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay, junto con la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, distinguió a un grupo de marcas estadounidenses por su contribución significativa al desarrollo económico y social del país.

Por ABC Color

Estas empresas han demostrado un impacto sostenido mediante la generación de empleo formal, la implementación de programas de capacitación y planes de carrera, así como inversiones constantes en innovación tecnológica.

A ello se suma la adopción de estándares internacionales de calidad, certificaciones rigurosas y procesos de auditoría que garantizan consistencia y excelencia en productos y servicios.

Empresas paraguayas que representan marcas norteamericanas fueron reconocidas por la Embajada de Estados Unidos.
Empresas paraguayas que representan marcas norteamericanas fueron reconocidas por la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo, estas marcas han impulsado el crecimiento del ecosistema empresarial local a través del desarrollo de proveedores paraguayos y la transferencia de buenas prácticas globales, fortaleciendo la competitividad del mercado y elevando la visión tanto de clientes internos como externos.

Entre las empresas reconocidas se destaca Southfood S.A., firma paraguaya que opera las franquicias de Pizza Hut y KFC, y que próximamente incorporará Taco Bell a su portafolio.

Con más de 30 años de trayectoria, la compañía se posiciona entre los 500 mayores contribuyentes del país y ha consolidado a sus marcas como líderes y preferidas en sus respectivas categorías dentro del mercado paraguayo.