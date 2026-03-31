El impacto de las marcas USA en la economía paraguaya

Estas empresas han demostrado un impacto sostenido mediante la generación de empleo formal, la implementación de programas de capacitación y planes de carrera, así como inversiones constantes en innovación tecnológica.

A ello se suma la adopción de estándares internacionales de calidad, certificaciones rigurosas y procesos de auditoría que garantizan consistencia y excelencia en productos y servicios.

Asimismo, estas marcas han impulsado el crecimiento del ecosistema empresarial local a través del desarrollo de proveedores paraguayos y la transferencia de buenas prácticas globales, fortaleciendo la competitividad del mercado y elevando la visión tanto de clientes internos como externos.

Entre las empresas reconocidas se destaca Southfood S.A., firma paraguaya que opera las franquicias de Pizza Hut y KFC, y que próximamente incorporará Taco Bell a su portafolio.

Con más de 30 años de trayectoria, la compañía se posiciona entre los 500 mayores contribuyentes del país y ha consolidado a sus marcas como líderes y preferidas en sus respectivas categorías dentro del mercado paraguayo.