Serie Galaxy S26 llega a Paraguay: más inteligente, más potente y más segura

Desde este marzo está disponible en Paraguay la nueva serie Galaxy S26, una generación diseñada para que las personas hagan más, más rápido y con menos esfuerzo, gracias a una integración avanzada de Inteligencia Artificial, rendimiento superior y el sistema de cámara más potente de la marca hasta la fecha.

La nueva línea —compuesta por Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra— lleva la experiencia móvil a un nuevo nivel al integrar Galaxy AI de forma más proactiva y adaptativa, simplificando tareas cotidianas como organizar agendas, editar fotos, buscar información o gestionar llamadas.

“Con la serie Galaxy S26 queremos que la Inteligencia Artificial se convierta en una aliada real para los paraguayos, facilitando su día a día sin complicaciones. Es un dispositivo que trabaja en segundo plano para que el usuario se enfoque en lo que realmente importa”, afirmó Iván Spiess, gerente de Marketing de Samsung en Paraguay.

Para adquirir los nuevos smartphones consultá por los planes de pago sin intereses con Banco Itaú, de hasta 15 meses, y en Tienda Naranja, con hasta 18 meses sin interés. ¿Querés cambiar tu viejo smartphone? Samsung lo recibe como parte de pago por tu nuevo Galaxy S26 a través del plan Trade-In.

Además, las operadoras Tigo, Personal y Claro también cuentan con promociones especiales para sus clientes.

Privacidad pionera en la industria

El Galaxy S26 Ultra introduce la primera Pantalla de Privacidad integrada en un smartphone, diseñada para proteger la información personal en espacios públicos como transporte o cafeterías, sin necesidad de accesorios adicionales.

Además, incluye funciones como Call Screening con IA, que ayuda a identificar llamadas sospechosas, y nuevas capas de seguridad respaldadas por Samsung Knox, reforzando la protección de datos en la era de la IA.

Funciones como Now Brief y Circle to Search con Google permiten recibir sugerencias contextuales y realizar búsquedas más precisas de forma rápida. Además, la integración con asistentes como Bixby y Gemini facilita tareas cotidianas mediante comandos de voz naturales.

Con la serie Galaxy S26, Samsung reafirma su compromiso de ofrecer innovación significativa, combinando potencia, creatividad y seguridad en un dispositivo diseñado para acompañar a los usuarios durante todo el día.

La línea llega en una sofisticada paleta de colores que incluye Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, junto a un ecosistema de accesorios diseñados para elevar la experiencia de IA móvil al siguiente nivel. Además, Samsung reafirma su compromiso con la durabilidad ofreciendo hasta siete años de actualizaciones de seguridad.