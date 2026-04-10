Santa Rosa apuesta por el Leapmotor C16 REEV que tiene más de 1.000 km de autonomía

Durante el lanzamiento, realizado en la Plaza de eventos del Shopping Mariscal, Fernando Correa, gerente comercial de Santa Rosa Paraguay, explicó que “el atributo más importante de este vehículo es su rango extendido”, una solución intermedia entre los híbridos y los eléctricos puros.

“Es una nueva tecnología que está entre el hibridaje y el puro eléctrico, porque hoy el mercado está todavía muy temeroso con relación a la electromovilidad”, señaló.

El sistema funciona con una lógica diferente a los híbridos tradicionales. “En los rangos extendidos, la tracción en las ruedas solamente lo hace el motor eléctrico. El motor de combustión sirve más bien como un generador de energía que recarga la batería”, detalló.

Esto permite una experiencia de manejo 100% eléctrica, pero con respaldo adicional para trayectos extensos.

En términos de autonomía, el modelo ofrece cifras destacadas. “La autonomía 100% en eléctrico es de 190 kilómetros, pero la combinada te da prácticamente 1.100 kilómetros”, indicó Correa.

Esta característica responde directamente a una de las principales preocupaciones del usuario local: la disponibilidad de carga.

“Con esa posibilidad de poder cargarle combustible, se aumenta muchísimo el rango y se disipan los temores”, afirmó.

El C16 no solo apunta a la eficiencia, sino también al confort y la tecnología. Incorpora un motor eléctrico de 170 kW (228 HP) y un propulsor 1.5L que actúa exclusivamente como generador.

A nivel de equipamiento, incluye una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con procesador Snapdragon 8295, seis airbags y un completo paquete de 15 asistencias a la conducción (ADAS).

Sobre este punto, Correa remarcó. “Trae frenado autónomo, alerta de colisión frontal y trasera, velocidad crucero adaptativa y corrector de carril”, entre otros sistemas que elevan la seguridad y la experiencia al volante.

El diseño interior también fue pensado para maximizar la comodidad. “Es de tres filas con un total de seis pasajeros, con butacas independientes tipo capitán en la segunda fila, que dejan un pasillo para acceder más fácilmente a la tercera”, explicó.

Con 4,8 metros de largo, el modelo se posiciona como una SUV espaciosa, ideal para familias o viajes.

La apuesta por este tipo de vehículos responde a una tendencia en crecimiento. “La electromovilidad está creciendo bastante en Paraguay. En 2024 cerró en un 6% y en 2025 ya llegó a 10,5%. Estimamos que este año alcance entre 12% y 12,5%”, señaló el ejecutivo.

Para Correa, el rango extendido puede acelerar esta adopción. “Es la respuesta a las dudas del cliente, especialmente cuando piensa en viajes largos o en la falta de infraestructura de carga”, indicó.

Otro aspecto es la adaptabilidad a las condiciones locales. Ante consultas frecuentes sobre lluvias o caminos de tierra, fue claro. “No hay ningún problema, está totalmente impermeabilizado. Las baterías tienen protección IP67, contra agua y polvo”, explicó.

Incluso en situaciones extremas como raudales, el vehículo mantiene su operatividad sin inconvenientes.

El C16 Rango extendido se suma al C10, disponible en el país desde febrero, consolidando la estrategia de Leapmotor en Paraguay.

En palabras de Agustín Varela, Director País de Santa Rosa Paraguay, “esta línea es la respuesta ideal para el usuario local: 100% eléctrica en la ciudad y con autonomía total para las rutas”.

Con este lanzamiento, Santa Rosa sigue apostando por una movilidad más eficiente y adaptada a la realidad del país, ofreciendo respaldo integral a través de servicio postventa y asesoramiento especializado en su showroom de Asunción.