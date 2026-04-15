SOUEAST lanza su modelo más tecnológico y eficiente, con más de 800 km de autonomía

La S08 PHEV llega como una respuesta directa a las demandas actuales del consumidor: eficiencia energética sin resignar potencia, diseño sofisticado y versatilidad para el uso diario.

Con capacidad para siete pasajeros, el modelo combina un motor turbo 1.5T con un sistema eléctrico que, en conjunto, supera los 300 caballos de fuerza.

Esta configuración permite una autonomía de hasta 800 kilómetros en modo combinado y más de 120 kilómetros en modo 100% eléctrico, ideal para desplazamientos urbanos sin consumo de combustible.

El vehículo incorpora un equipamiento orientado al confort premium, con una pantalla central de 15,6 pulgadas, climatización tri-zona y conectividad total, junto a un amplio espacio interior que refuerza su perfil familiar.

Tecnología, seguridad y eficiencia

En materia de seguridad, la S08 PHEV eleva el estándar con un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), más de 16 sistemas activos, seis airbags y una carrocería con alto porcentaje de acero de alta resistencia.

A esto se suma una batería de 18 kWh con certificación IP67, que está protegida contra agua y polvo, y un consumo estimado de apenas 5,3 litros cada 100 km, consolidando su perfil eficiente dentro del segmento.

Otro punto clave es la velocidad de carga. Cuenta con sistemas rápidos, alcanza el 80% en apenas 20 a 30 minutos, mientras que en carga domiciliaria permite recuperar energía de forma práctica en pocas horas.

En cuanto a diseño, la S08 PHEV presenta una estética moderna y elegante, con líneas robustas que le otorgan una presencia imponente tanto en entornos urbanos como en rutas.

Su identidad se refuerza con detalles como iluminación LED, llantas de gran tamaño y terminaciones de alta calidad, consolidando una propuesta visual que combina sofisticación y carácter.

Una marca en transformación global

El gerente comercial de Santa Rosa Paraguay, Fernando Correa, explicó que la evolución de la marca responde a una estrategia global de modernización.

“SOUEAST hoy apunta fuertemente a la tecnología, la eficiencia, el diseño, el confort y la seguridad, con una inversión de más de 600 millones de dólares en su planta y más de 300 robots en producción”, especificó.

Correa también contextualizó el crecimiento del segmento en Paraguay.

“El mercado de nuevas energías pasó de un 6% en 2024 a cerca del 11% en 2025, y estimamos que seguirá creciendo. Dentro de ese segmento, los híbridos enchufables son los que más se están expandiendo”, detalló.

En ese escenario, la S08 PHEV es un modelo estratégico dentro del portafolio de la marca, ampliando su gama electrificada.

Santa Rosa y su apuesta por el crecimiento

Por su parte, el director de Santa Rosa Paraguay, Agustín Varela, destacó el respaldo empresarial detrás del lanzamiento.

Santa Rosa forma parte del Grupo Antelo, un conglomerado con operaciones en más de 20 países, más de 9.000 colaboradores y una facturación anual que supera los 3.000 millones de dólares.

“En Paraguay venimos creciendo de forma sostenida. Hoy contamos con más de 180 colaboradores, 14 locales y un portafolio de más de 20 modelos de nuevas energías”, señaló.

Además, subrayó que el grupo ya se posiciona entre los principales importadores del país, con una estrategia clara de expansión.

“Somos una empresa joven, pero con la ambición de seguir creciendo y consolidando nuestra presencia en el mercado”, indicó.

El futuro ya está en marcha

La llegada de la S08 PHEV no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia: la consolidación de la movilidad electrificada en Paraguay.

Con consumidores cada vez más enfocados en la eficiencia, el ahorro y el impacto ambiental, propuestas como esta SUV híbrida enchufable anticipan el rumbo de la industria.

En ese contexto, la alianza entre SOUEAST y Santa Rosa Paraguay busca no solo ganar participación de mercado, sino también posicionarse como referente en innovación y nuevas tecnologías dentro del sector automotor local.