Fortaleza adjudicó nuevas unidades y continúa avanzando con su sistema de inversión

En esta ocasión, las adjudicaciones se realizaron en el proyecto Fortaleza San Martín, mediante las modalidades de sorteo y licitación, en un proceso público y transparente que garantiza igualdad de condiciones para todos los participantes.

Resultados del sorteo de adjudicaciones – marzo 2026

• Unidad 23G – Contrato 14037

• Unidad 18B – Contrato 16876

• Unidad 14F – Contrato 25006

• Unidad 11C – Contrato 27473

• Unidad 9E – Contrato 28315

• Unidad 5A – Contrato 20652

Resultados de la licitación de adjudicaciones – marzo 2026

• Unidad 21G – Contrato 198

• Unidad 19A – Contrato 2664

• Unidad 17E – Contrato 25672

• Unidad 12H – Contrato 4544

• Unidad 7D – Contrato 7513

A través de este modelo, los inversores forman parte de un sistema que se basa en la constancia, el tiempo y reglas claras, donde cada adjudicación representa un avance concreto dentro del proceso.

Fortaleza destacó que estos eventos son parte del funcionamiento regular del sistema, donde las decisiones de inversión se transforman en avances concretos, evidenciando un proceso que se sostiene en el tiempo y se materializa en activos reales.

En línea con esta dinámica, la compañía anunció que el próximo evento de adjudicaciones se realizará el 30 de abril en la Sala Florencia del Edificio Atlas Center, donde nuevamente se adjudicarán unidades mediante sorteo y licitación de las siguientes unidades:

Licitación

• Unidad 24G

• Unidad 21E

• Unidad 15A

• Unidad 8B

• Unidad 6F

Sorteo

• Unidad 24F

• Unidad 19C

• Unidad 16G

• Unidad 11A

• Unidad 7H

• Unidad 6B

De esta manera, Fortaleza se destaca como un sistema de inversión sólido y una manera segura de construir patrimonio de forma planificada, consolidándose como un referente dentro de su entorno.

Para más información sobre el modelo de inversión y cómo participar en las próximas adjudicaciones, se puede visitar www.fortalezainmuebles.com o seguir a Fortaleza en sus redes sociales.