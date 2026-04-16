Pechugon celebró el Día Nacional del Vori Vori

El vori vori es considerado uno de los mayores emblemas de la cocina paraguaya. Fue reconocido internacionalmente como el mejor plato del mundo en el ranking de TasteAtlas, siendo pieza esencial en la promoción de Paraguay ante el mundo.

La iniciativa se desarrolló conjuntamente con Pechugon y La Pradera acercando a la ciudadanía los sabores auténticos paraguayos, promoviendo el turismo gastronómico y revalorizando las tradiciones que forman parte del patrimonio, además de redescubrir nuestra esencia a través de la cocina.

Además de las degustaciones en Turista Róga, los asistentes accedieron a informaciones sobre destinos y experiencias turísticas vinculadas a la gastronomía nacional, fomentando un recorrido por el país desde sus sabores.