Empresariales
16 de abril de 2026 - 01:00

Personal impulsa la excelencia empresarial

Yan Speranza, Jorge Figueredo Coronel y Rodrigo Rivarola.
Yan Speranza, Jorge Figueredo Coronel y Rodrigo Rivarola.Arcenio Acuña Rojas

Con el apoyo de Personal, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) lanzó la convocatoria a los Premios ADEC 2026, un reconocimiento que desde hace más de tres décadas distingue a empresas y emprendedores que impulsan la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible en Paraguay.

Por ABC Color

En el marco del lanzamiento, los referentes de ADEC, Jorge Figueredo Coronel, presidente de la ADEC, y Rodrigo Rivarola, coordinador del Comité de Premios ADEC, presentaron detalles sobre las categorías, el proceso de postulación y la visión de esta edición, que pone énfasis en el liderazgo empresarial con propósito y compromiso con el país.

Los Premios ADEC incluyen cinco categorías: Empresa del Año, Triple Impacto, Innovación, Mipymes y Joven Emprendedor/a, con el objetivo de visibilizar distintas dimensiones del quehacer empresarial y reconocer buenas prácticas que inspiran al sector.

Más detalles para participar de los premios, ingresar a https://adec.org.py/.