Personal impulsa la excelencia empresarial

En el marco del lanzamiento, los referentes de ADEC, Jorge Figueredo Coronel, presidente de la ADEC, y Rodrigo Rivarola, coordinador del Comité de Premios ADEC, presentaron detalles sobre las categorías, el proceso de postulación y la visión de esta edición, que pone énfasis en el liderazgo empresarial con propósito y compromiso con el país.

Los Premios ADEC incluyen cinco categorías: Empresa del Año, Triple Impacto, Innovación, Mipymes y Joven Emprendedor/a, con el objetivo de visibilizar distintas dimensiones del quehacer empresarial y reconocer buenas prácticas que inspiran al sector.

Más detalles para participar de los premios, ingresar a https://adec.org.py/.