Seguridad Seguros impulsa el desarrollo del seguro forestal en Paraguay con un foro internacional especializado

El encuentro, realizado en el Hotel Sheraton, convocó a referentes del ecosistema forestal, asegurador y tecnológico, con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos y promover condiciones que garanticen la sostenibilidad de inversiones de largo plazo.

Uno de los ejes centrales del foro fue la presentación de una innovadora propuesta de seguro forestal, en la que Seguridad Seguros se posiciona como la única compañía suscriptora, consolidando su liderazgo en el desarrollo de soluciones especializadas para sectores productivos complejos.

La estructuración del programa contó con el respaldo de AON, socio estratégico que aportó su expertise global en materia de riesgos y aseguramiento.

Durante la jornada, se abordaron temas como el panorama actual del sector forestal en Paraguay, los principales riesgos que enfrenta la industria, las soluciones de aseguramiento adaptadas a esta actividad.

El programa también contempló las innovaciones tecnológicas para el monitoreo y la prevención de incendios.

Asimismo, se expuso la visión institucional y el marco estratégico que orientan el desarrollo forestal en el país.

El foro contó con la participación del presidente de la FEPAMA, Diego Puente, y de la presidenta del INFONA, Ing. Cristina Goralewski, además de especialistas internacionales en tecnología y reaseguros.

En este marco, el presidente de Seguridad Seguros, el Lic. Manuel Fronciani, destacó que esta iniciativa se inscribe en una trayectoria de innovación dentro del sector asegurador paraguayo.

“Es una continuación de nuestro trabajo en el sector agropecuario. En 2003 emitimos la primera póliza de seguro de soja en la historia del mercado paraguayo. Fuimos pioneros en introducir el seguro agrícola y hoy es una herramienta consolidada en el país”, recordó.

Fronciani subrayó que la incursión en el seguro forestal responde a una estrategia alineada con el desarrollo económico nacional.

“Nuestra política siempre fue clara: donde el país se desarrolla, Seguridad Seguros tiene que estar. Hoy el sector forestal presenta un crecimiento significativo, impulsado por inversiones vinculadas a la reforestación y a la industria de la celulosa”, afirmó.

El ejecutivo también hizo énfasis en la complejidad técnica de este tipo de coberturas.

“No es un riesgo común. No es asegurar automóviles o un silo. Es un seguro de largo plazo, que puede extenderse por casi una década, lo que requiere una sólida estructura técnica y respaldo internacional”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol clave de los reaseguradores internacionales. “El principal componente del seguro agrícola es el reaseguro. Son ellos los que nos dan la espalda financiera y técnica, con experiencia en grandes siniestros en la región. Esa trayectoria fue determinante para que Paraguay sea considerado dentro de estos programas”, indicó.

Fronciani remarcó además que la elección de Seguridad Seguros como referente local no fue casual.

“Las grandes reaseguradoras buscaron una compañía preparada para asumir este desafío. Contamos con un equipo agrícola propio, con ingenieros de primer nivel, validados internacionalmente, y una sólida relación con nuestros socios estratégicos”, sostuvo.

Finalmente, el presidente destacó el posicionamiento creciente de Paraguay en el escenario internacional.

“Hoy el país está en la mira de grandes inversores. El sector forestal, en particular, ofrece ventajas competitivas muy relevantes, lo que explica el interés de multinacionales en desarrollar proyectos de gran escala”, concluyó.

A través de este foro, Seguridad Seguros apuesta al desarrollo de sectores relevantes de la economía, promoviendo herramientas que permitan mitigar riesgos, facilitar el acceso a financiamiento y consolidar un crecimiento sostenible del sector forestal paraguayo.