Expertos internacionales en seguridad y ciberseguridad debatieron en Asunción sobre las amenazas a la democracia en la región

El encuentro reunió a destacados referentes de Estados Unidos y Colombia en un espacio de análisis sobre la creciente injerencia de regímenes autoritarios, la guerra digital y las respuestas institucionales necesarias en la región.

El encuentro se desarrolló con el apoyo estratégico de la Universidad Americana, la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y el Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga” (ICP), consolidándose como un espacio académico y político de alto nivel orientado a fortalecer el debate sobre gobernanza democrática.

Durante la jornada, se analizaron ejes temáticos considerados críticos para la estabilidad regional. Entre ellos, la ciberseguridad y las amenazas digitales ocuparon un lugar central, con énfasis en el uso de la tecnología como herramienta de desestabilización política.

Asimismo, se examinó la injerencia de regímenes autoritarios y su impacto en la soberanía de los países del hemisferio, junto con las perspectivas legislativas necesarias para reforzar la defensa de las democracias frente a escenarios cada vez más complejos.

El panel de disertantes estuvo conformado por figuras de reconocida trayectoria internacional. El Dr. Luis O. Noguerol, referente global en ciberseguridad con más de cuatro décadas de experiencia, aportó una mirada técnica sobre el accionar de actores autoritarios en el entorno digital.

En su trayectoria se destacó su rol como presidente y CEO de ADITusa, Inc., así como su desempeño como responsable de seguridad de sistemas de información en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, específicamente en NOAA Fisheries.

Por su parte, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, contribuyó con un enfoque centrado en la reforma institucional y la diplomacia legislativa en América Latina, respaldado por más de 21 años de experiencia en el ámbito jurídico y político.

A su turno, la senadora Paola Andrea Holguín Moreno ofreció una perspectiva estratégica en materia de seguridad y defensa, basada en su experiencia como asesora presidencial y su rol activo en la política internacional, posicionándose como una de las voces más influyentes de la región en estos temas.

En cuanto al contexto institucional, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, con más de 35 años de trayectoria, es uno de los más influyentes de América Latina, promoviendo políticas orientadas a la libertad económica y el fortalecimiento democrático.

Finalmente, la participación de la Universidad Americana reafirmó su compromiso con la excelencia académica y la generación de espacios de discusión sobre problemáticas que impactan directamente en la gobernanza, así como en la formación profesional de sus estudiantes y el desarrollo de la sociedad paraguaya.