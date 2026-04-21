Empresariales
21 de abril de 2026 - 01:00

Personal Empresas: soluciones que impulsan futuro en negocios

Personal Empresas tuvo su exclusivo after y networking.
Personal Empresas tuvo su exclusivo after y networking.Fernando Romero, ABC Color

En el marco de la nueva edición del MKTrends, el encuentro más importante de la industria del marketing y la innovación, Personal Empresas se posicionó como el aliado estratégico clave para la transformación digital y el crecimiento corporativo en Paraguay. El evento realizado en Puerto Liebig sigue consolidándose como un espacio donde líderes y expertos abordan las tendencias que están reconfigurando el consumo, la tecnología y el entretenimiento.

Por ABC Color

Exclusivo After &amp; Networking de Personal Empresas

Como parte destacada de la agenda, Personal Empresas invitó a sus clientes líderes del sector empresarial a un exclusivo After, espacio diseñado para que los asistentes puedan conocer las soluciones tecnológicas de vanguardia que la marca ofrece para impulsar el futuro de los negocios, todo en un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el networking de alto nivel.

Agenda de clase mundial

Esta edición contó con un line-up de más de 16 conferencistas (13 internacionales y 3 nacionales). Personal Empresas tuvo a su cargo presentar durante la jornada de charlas, a Agustín d’Empaire, referente en la intersección entre tecnología, medios y negocios digitales en América Latina. Además, entre los speakers destacados se encontraban Miguel Granados (OLGA), referente del nuevo ecosistema de contenido y streaming, junto a perfiles como Agustín Guevara (YouTube Music) y Darío Jalfin. En el eje deporte, participaron referentes como Leandro Petersen (AFA) y Titi Benítez (CONMEBOL), analizando el rol del deporte como comunidad y negocio. La innovación y el crecimiento de la industria necesitan aliados estratégicos que lideren el cambio, y en ese camino, Personal Empresas reafirma su compromiso con el futuro de los negocios en el país.