Personal Empresas: soluciones que impulsan futuro en negocios

Exclusivo After & Networking de Personal Empresas

Como parte destacada de la agenda, Personal Empresas invitó a sus clientes líderes del sector empresarial a un exclusivo After, espacio diseñado para que los asistentes puedan conocer las soluciones tecnológicas de vanguardia que la marca ofrece para impulsar el futuro de los negocios, todo en un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el networking de alto nivel.

Agenda de clase mundial

Esta edición contó con un line-up de más de 16 conferencistas (13 internacionales y 3 nacionales). Personal Empresas tuvo a su cargo presentar durante la jornada de charlas, a Agustín d’Empaire, referente en la intersección entre tecnología, medios y negocios digitales en América Latina. Además, entre los speakers destacados se encontraban Miguel Granados (OLGA), referente del nuevo ecosistema de contenido y streaming, junto a perfiles como Agustín Guevara (YouTube Music) y Darío Jalfin. En el eje deporte, participaron referentes como Leandro Petersen (AFA) y Titi Benítez (CONMEBOL), analizando el rol del deporte como comunidad y negocio. La innovación y el crecimiento de la industria necesitan aliados estratégicos que lideren el cambio, y en ese camino, Personal Empresas reafirma su compromiso con el futuro de los negocios en el país.