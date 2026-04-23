Materkid: el nuevo plan de salud para madre e hijo

Se trata de un innovador plan de salud diseñado para acompañar a la madre y su hijo desde el embarazo hasta la adolescencia.

La propuesta se posiciona como una opción diferencial dentro del mercado, al ofrecer una cobertura integral pensada para cada etapa del crecimiento, priorizando el bienestar conjunto de madre e hijo.

El plan incluye consultas clínicas inmediatas e ilimitadas, servicio de urgencias y emergencias las 24 horas, y acceso a múltiples especialidades médicas como pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y nutrición, entre otras.

Además, el Plan Materkid contempla cobertura total en estudios especializados, análisis laboratoriales, vacunas, procedimientos quirúrgicos, terapia intensiva, odontología y asistencia al viajero.

También contempla nebulizaciones programadas ambulatorias y consultas ambulatorias de especialidades de cirugía neurológica, cirugía vascular, cirugía torácica y cirugía cardiaca.

Igualmente, incluye ambulancia de forma inmediata, sin límite para Asunción y Gran Asunción: Centro, San Lorenzo, Fndo. de la Mora y M. R. Alonso.

Es así que se consolida como una de las alternativas más completas con una destacada relación costo-beneficio.

Materkid se encuentra disponible y propone una nueva forma de entender el cuidado: más cercano, más completo y enfocado en lo que realmente importa.

Es un plan con cobertura específicas para la madre y el hijo.

“¡Todo en un solo plan!”, especifican.

Para más información, los interesados pueden consultar en las redes sociales oficiales de Santa Clara Medicina Prepaga y a través de www.santaclara.com.py.