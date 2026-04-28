Club de Ejecutivos revisó calidad del gasto público

El encuentro reunió a César Barreto, economista y exministro de Hacienda, y a Hugo Royg, economista, exministro de la Secretaría Técnica de Planificación y expresidente del IPS, quienes analizaron los principales desafíos que enfrenta Paraguay en la administración de los recursos públicos.

Durante el panel, se destacó la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer los mecanismos de control y avanzar hacia una gestión orientada a resultados, con mayor transparencia y confianza institucional.

La moderación estuvo a cargo de Yan Speranza, director del Club, quien puso en foco la relación directa entre la calidad del gasto público y un mejor clima de negocios para atraer inversiones y generar desarrollo sostenible.