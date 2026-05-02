Ford y su renovada gama

La firma presenta una gama completa de vehículos que incluye la renovada Ford Ranger, junto a modelos como Territory y Explorer, que captan la atención del público por su diseño, tecnología, confort y seguridad.

La propuesta de la marca se centra en ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las exigencias actuales del usuario, tanto urbano como del sector productivo.

Mejoras significativas en desempeño, seguridad y eficiencia

El gerente general de Tape Ruvicha, Víctor Servín, resaltó que uno de los grandes focos de interés es la nueva Ford Ranger, que llega completamente renovada desde su plataforma estructural, incorporando mejoras significativas en desempeño, seguridad y eficiencia.

Este modelo se posiciona como uno de los más consultados por los visitantes de la muestra, especialmente por su versatilidad y adaptación a distintos tipos de uso.

“En Tape Ruvicha tenemos sistema de financiación, además de la concesionaria. Por el momento tenemos un solo producto híbrido, que es la camioneta Maverick, pero próximamente vamos a migrar seguramente a nuestro modelo Territory y vamos a ir avanzando en otros modelos más”, indicó.

Asimismo, la Ford Territory refuerza la apuesta de la marca en el segmento de los SUV, combinando tecnología, confort y un diseño moderno que responde a las nuevas tendencias del mercado.

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Por su parte, Explorer y Everest complementan la oferta con vehículos de mayor capacidad y prestaciones, orientados a quienes buscan mayor espacio y robustez sin perder el nivel de equipamiento.

Participación estratégica que permite acercar la innovación de Ford

Desde la empresa destacan que la participación en la Expo Santa Rita es estratégica, ya que permite acercar la innovación de Ford a productores, empresarios y familias del interior del país, en un entorno donde el agronegocio y la movilidad tienen un rol clave en el desarrollo económico.

El stand de Ford registra un importante flujo de visitantes, lo que refleja el interés creciente por vehículos que integran tecnología, seguridad y eficiencia.

Esta respuesta del público reafirma la aceptación de la marca en el mercado paraguayo, donde mantiene una presencia sólida a través de su red de concesionarios. De hecho, uno de los puntos neurálgicos de su éxito radica en la estrategia de establecer presencia de marca en eventos clave en los que el agro y la industria requieren de un gran acompañamiento en medios que aseguren la movilidad enmarcada en una fuerte apuesta a la garantía de calidad con propuestas adaptadas a los nuevos tiempos.

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En este contexto, Tape Ruvicha refuerza su compromiso con la expansión de la marca en el país, impulsando la disponibilidad de modelos y el acceso a nuevas tecnologías automotrices. La Expo Santa Rita 2026 se convierte así en una vidriera clave para mostrar la evolución de Ford y su vínculo con el desarrollo productivo y social del Paraguay.