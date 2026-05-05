Arcoiris impulsa la Cantera de Cerro Porteño como sponsor oficial

A través de este acuerdo, Arcoiris acompañará el régimen alimenticio de los jugadores, eje fundamental para su desempeño y desarrollo.

“Para Cerro Porteño, el trabajo en la Cantera es una prioridad estratégica, representa el futuro del club. Agradecemos a Arcoiris, ya que su apoyo nos permite fortalecer este proceso, con la nutrición como componente clave”, destacó el Lic. Jorge Tote Riquelme, vicepresidente del Club Cerro Porteño y presidente de la Fundación CCP.

“Esta contribución es muy significativa, teniendo en cuenta que una nutrición adecuada es fundamental para los deportistas de alto rendimiento”, destacó el Lic. Roberto Cáceres, director ejecutivo de la Fundación Club Cerro Porteño y director comercial de la Cantera CCP.

Como parte de la alianza, la marca estará presente en la indumentaria oficial de las divisiones formativas, desde la categoría Sub-13 hasta la juvenil, con visibilidad en la parte frontal de los shorts.

Cáceres destacó además el valor estratégico del acuerdo. “Esta alianza permite a la marca ganar visibilidad, posicionarse en el ámbito deportivo y reforzar su compromiso social. Además, genera un vínculo cercano con los futuros talentos del club, del fútbol nacional y con toda la comunidad azulgrana”, destacó.

El Proyecto Cantera, oficializado recientemente, es una plataforma clave de formación de talentos.

La iniciativa representa la unión entre las divisiones formativas del club y la Fundación Club Cerro Porteño, con el objetivo de seguir profesionalizando el desarrollo integral de los jóvenes jugadores, integrando el rendimiento deportivo y formación académica.

El respaldo de empresas comprometidas con el deporte resulta fundamental para potenciar este modelo, contribuyendo al crecimiento del fútbol formativo y al futuro de los jugadores.

“La responsabilidad social es un pilar fundamental de nuestra empresa. A través de este acuerdo buscamos contribuir al desarrollo del fútbol desde sus bases, clave para el crecimiento del deporte nacional, y generar un impacto positivo en el rendimiento y la vida de los jugadores a través de la nutrición”, expresó el Lic. Oscar Rafael Ortega, director de Arcoiris S. A.

En la firma del convenio estuvieron presentes el Lic. Jorge Tote Riquelme, vicepresidente del Club Cerro Porteño y presidente de la Fundación CCP; el Lic. Roberto Cáceres Espinoza, director ejecutivo de la Fundación CCP y director comercial de la Cantera CCP; Oscar Ortega Benítez, presidente de Arcoiris S. A., y el Lic. Oscar Rafael Ortega, director-gerente comercial de Arcoiris S. A.