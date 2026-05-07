De la Sobera: GAC presenta en Paraguay su portafolio más importante

En el showroom de De la Sobera, representante oficial de GAC en Paraguay, se llevó a cabo la presentación oficial del portafolio completo que ofrece la prestigiosa marca china en Paraguay. El evento reunió a referentes del sector automotor, clientes, aliados estratégicos e invitados especiales.

La marca desplegó diez modelos que reflejan su evolución global y su compromiso con el mercado local, bajo una propuesta de valor clara: diseño, tecnología, confort, seguridad y conectividad, todo en uno.

La presentación puso el foco en el diseño contemporáneo y la experiencia de confort que distingue a la marca. Cada modelo expuesto fue concebido con líneas que dialogan entre la elegancia y la deportividad, interiores premium pensados para el detalle, y materiales de alta gama que elevan el estándar de cada viaje.

Desde SUVs familiares hasta propuestas de mayor performance, el portafolio busca responder a las múltiples necesidades del conductor paraguayo sin renunciar a la sofisticación.

A esa identidad estética se suma una plataforma tecnológica robusta que integra sistemas avanzados de conectividad, asistencias inteligentes a la conducción y soluciones de seguridad activa y pasiva alineadas a los estándares globales más exigentes. El resultado es una experiencia de manejo donde la innovación está al servicio de la comodidad y la confianza al volante.

“Con esta presentación reafirmamos nuestro compromiso con el mercado paraguayo y con un consumidor cada vez más exigente, que busca vehículos que combinen diseño, confort y tecnología sin concesiones. Estamos manejando el futuro hoy, y queremos que cada conductor lo viva en su propio GAC”, expreso Lucilo Fernández, gerente general de De La Sobera.

La velada incluyó recorridos guiados por cada uno de los modelos, instancias de networking y un espacio de experiencia inmersiva donde los asistentes pudieron interactuar con las principales innovaciones del portafolio.

Con esta presentación, GAC consolida su propuesta en Paraguay y reafirma una visión clara: manejando el futuro hoy.