Mostaza Paraguay es el nuevo sponsor oficial de la Albirroja

Bajo el lema “Nunca te achiques”, la marca busca conectar con la identidad del hincha y acompañar el camino de la Albirroja rumbo al Mundial.

La alianza sellada entre Mostaza y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) refuerza el vínculo de la compañía con la cultura futbolera paraguaya, apostando a una propuesta que combina experiencias, beneficios y cercanía con los fanáticos.

En este contexto, Mostaza lanzó su nueva campaña, alineada con la actitud resiliente que caracteriza tanto a los jugadores como a los seguidores de la selección.

Como parte de esta estrategia, la firma presentó una acción destacada: el sorteo de cuatro viajes para asistir a dos partidos de Paraguay en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes.

Asimismo, la compañía impulsó su ecosistema digital con el lanzamiento de MostaClub, un programa de beneficios dentro de su aplicación, que permite acumular puntos y canjearlos por premios y experiencias vinculadas a la selección.

A esto se suma el desarrollo de nuevas funcionalidades como delivery propio, opción de “pedí y retirá” y el lanzamiento del Combo Selección, con packaging temático alusivo a la Albirroja.

Con esta apuesta, Mostaza consolida su crecimiento en Paraguay y se posiciona como un actor relevante en torno a la pasión futbolera, acompañando a la selección y a sus hinchas en uno de los momentos más esperados: el regreso del país al Mundial después de 16 años.