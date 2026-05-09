Empresariales
09 de mayo de 2026 a la - 01:00

Business Connect 2.0 de GNB revoluciona banca empresarial

La herramienta digital Business Connect 2.0 ya está disponible.
La herramienta digital Business Connect 2.0 ya está disponible.Gentileza

Banco GNB presentó oficialmente GNB Business Connect 2.0, una nueva versión de la innovadora plataforma de API bancarias que ha llegado para transformar la manera en la que las empresas acceden y gestionan sus operaciones financieras, marcando un hito en la banca empresarial del país.

Por ABC Color

Esta propuesta incorpora una nueva funcionalidad que permite a las empresas realizar transferencias bancarias directamente desde sus sistemas (ERP), de forma integrada, segura y automatizada.

Con esta serie de mejoras, los clientes podrán realizar transferencias locales a cuentas propias o de terceros, operar en múltiples monedas como guaraníes, dólares, euros y más; ejecutar pagos individuales o masivos, entre otros, asegurando mayor eficiencia, inmediatez y flexibilidad operativa al reducir tiempos y riesgos de error en la gestión.

Las compañías que implementaron la plataforma han obtenido resultados exitosos, entre julio del 2025 y febrero del 2026, se gestionaron más de 1.000.000 operaciones, incluyendo pagos a proveedores por un valor de más de 12 millones de dólares.

El impacto en la adopción ha sido significativo, lo que evidencia un alto potencial de escalabilidad y consolidación dentro del ecosistema empresarial.

Con esta adaptación, la entidad bancaria ratifica su compromiso con la innovación y constante evolución, apostando por la transformación digital de la banca empresarial en Paraguay a través de una alternativa clave que impulsa la competitividad y modernización del sector.

De esta forma, el Banco GNB, entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski, pone a disposición esta nueva herramienta a través de la página web https://www.bancognb.com.py/gnb-business-connect.jsp.