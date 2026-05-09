Business Connect 2.0 de GNB revoluciona banca empresarial

Esta propuesta incorpora una nueva funcionalidad que permite a las empresas realizar transferencias bancarias directamente desde sus sistemas (ERP), de forma integrada, segura y automatizada.

Con esta serie de mejoras, los clientes podrán realizar transferencias locales a cuentas propias o de terceros, operar en múltiples monedas como guaraníes, dólares, euros y más; ejecutar pagos individuales o masivos, entre otros, asegurando mayor eficiencia, inmediatez y flexibilidad operativa al reducir tiempos y riesgos de error en la gestión.

Las compañías que implementaron la plataforma han obtenido resultados exitosos, entre julio del 2025 y febrero del 2026, se gestionaron más de 1.000.000 operaciones, incluyendo pagos a proveedores por un valor de más de 12 millones de dólares.

El impacto en la adopción ha sido significativo, lo que evidencia un alto potencial de escalabilidad y consolidación dentro del ecosistema empresarial.

Con esta adaptación, la entidad bancaria ratifica su compromiso con la innovación y constante evolución, apostando por la transformación digital de la banca empresarial en Paraguay a través de una alternativa clave que impulsa la competitividad y modernización del sector.

De esta forma, el Banco GNB, entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski, pone a disposición esta nueva herramienta a través de la página web https://www.bancognb.com.py/gnb-business-connect.jsp.