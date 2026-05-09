Semana del masón paraguayo: una tradición que renace desde la memoria y el debate

Se trata de una propuesta cultural abierta a toda la ciudadanía que busca acercar la historia, los valores y el pensamiento masónico a la comunidad.

Con una mirada que une pasado y presente, esta iniciativa nace desde la tradición de una institución con profundas raíces históricas y se proyecta hacia el diálogo ciudadano mediante actividades que invitan a reflexionar sobre el Paraguay, su construcción como nación y los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y pensamiento crítico.

El ciclo comenzará el martes 12 de mayo con el lanzamiento del libro 20 años del cisma de la masonería paraguaya. Crónicas, memoria y verdad, de los autores Fabián Chamorro y Aníbal Peris.

La obra propone revisar, con rigor histórico y el testimonio de sus protagonistas, uno de los episodios más significativos y luctuosos de la masonería en el país.

El encuentro se realizará a las 19:30 en el salón de conferencias de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (Río Ypané esq. Paulino Além Benítez) y estará abierto al público interesado.

La propuesta continuará el miércoles 13 de mayo con una experiencia teatral única: Piedra y Libertad, una obra que traslada al espectador al interior de un templo masónico para presenciar un encuentro imaginario entre dos figuras clave de la historia paraguaya: Bernardino Caballero y Cecilio Báez.

En escena, ambos personajes confrontan sus visiones sobre la nación, el poder y la libertad, acompañados por un venerable maestro que encarna la continuidad de la tradición masónica y por la aparición de James Anderson, figura fundamental en la consolidación de esta institución a nivel mundial.

Con funciones previstas a las 20:00 y 21:00 (hasta completar la capacidad), la obra se presentará en el Palacio Masónico (R.I. 2 Ytororó esq. Benigno Ferreira), ofreciendo además al público la posibilidad de recorrer el museo masónico, que abrirá sus puertas de manera especial durante la jornada.

El 13 de mayo se recuerda el “Día del masón paraguayo”, en conmemoración de la jura de constitución de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, fecha emblemática para la masonería nacional.

Historia viva, pensamiento crítico y teatro se unen en una semana pensada para abrir puertas, generar preguntas y acercar al público a una tradición que forma parte del entramado cultural del Paraguay.