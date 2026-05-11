Coca-Cola Paresa acompañó una nueva edición de La Comilona de Teletón, realizada este domingo 10 de mayo en la sede de Jubilados Bancarios, reafirmando su compromiso con una de las iniciativas solidarias más importantes del país.

En esta edición, Coca-Cola Paresa volvió a marcar presencia con su tradicional stand de asaditos, atendido por colaboradores voluntarios de la compañía, quienes participaron activamente de la jornada como parte de una cultura organizacional que promueve el compromiso con la comunidad.

“La Comilona es un espacio que refleja el valor de la acción colectiva. Para nosotros, ser parte de esta iniciativa es una oportunidad de acompañar a la Fundación Teletón y de contribuir a una causa que moviliza a todo el país, refrescando con nuestros productos y marcando una diferencia positiva, señaló Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Como parte de su enfoque en sostenibilidad, la compañía también impulsó acciones de recuperación de envases, mediante la instalación de puntos de recupero de botellas PET distribuidos en el predio, que fueron gestionados por recicladores de base. Esta iniciativa promovió la correcta disposición de los residuos.

La participación de Coca-Cola Paresa se enmarca en su propósito de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, integrando acciones de voluntariado, sostenibilidad y apoyo a iniciativas sociales que fortalecen el tejido comunitario.

El evento, que reunió a miles de personas en torno a la gastronomía y la solidaridad, tuvo como objetivo recaudar fondos para sostener los servicios de rehabilitación integral que la Fundación Teletón brinda a más de 1.900 familias en Paraguay.

La Comilona de Teletón contó con más de 100 stands gastronómicos, espectáculos artísticos y espacios pensados para toda la familia, en una jornada que celebró la solidaridad y el encuentro entre paraguayos.

Con su presencia, Coca-Cola Paresa reafirmó su compromiso con el desarrollo social del país, acompañando una iniciativa que, año tras año, demuestra el poder de la colaboración para generar un impacto real en la vida de miles de familias.