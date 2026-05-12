APAP renueva sus autoridades y presenta su nueva Comisión Directiva

La nueva Comisión Directiva está conformada por Mauricio Alfaro como presidente; Rodrigo Weiberlen como vicepresidente; Sonia Biedermann como secretaria; Gloria Ocampos como tesorera; Pascual Rubiani, Coti Urbieta, Martín Nasta y Rodolfo Gómez como vocales; y Horacio Estigarribia y Giovanni Almada como síndico titular y síndico suplente, respectivamente.

La nueva gestión asume el compromiso de seguir impulsando una agenda enfocada en la profesionalización del sector, la promoción de buenas prácticas, la formación de talento, el fortalecimiento del vínculo entre agencias, anunciantes y otros actores de la industria, así como la generación de espacios de conversación que permitan consolidar el rol estratégico de la publicidad en el desarrollo de marcas, negocios y cultura.

“Es un honor enorme asumir este rol y hacerlo con la responsabilidad de representar a colegas, agencias y profesionales que todos los días aportan al crecimiento de la comunicación y la creatividad en Paraguay. La publicidad paraguaya tiene talento, historia y mucho futuro. Desde la APAP queremos trabajar para seguir fortaleciendo el gremio, promover mejores prácticas y generar una agenda que sea útil, moderna y relevante para toda la industria”, expresó Mauricio Alfaro, nuevo presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias.

Alfaro destacó además que el desafío de esta nueva etapa será consolidar a la APAP como un espacio activo, participativo y representativo.

“Creemos que la APAP tiene que ser un lugar donde pasen cosas importantes para la industria. Un espacio que convoque, que conecte, que forme, que inspire y que ayude a elevar el estándar del mercado. Las agencias competimos naturalmente en el día a día, pero también compartimos desafíos comunes que requieren una mirada colectiva, generosa y de largo plazo”, agregó.

Por su parte, Rodrigo Weiberlen, vicepresidente de la APAP, resaltó la importancia de trabajar desde una visión integradora, que permita sumar distintas voces y perspectivas dentro del gremio.

“Tenemos una gran oportunidad de seguir construyendo una asociación más cercana a sus socios y más conectada con los desafíos actuales de la industria. Queremos acompañar a las agencias en sus procesos de transformación, generar espacios de valor y fortalecer el rol que tiene la comunicación como motor de crecimiento para las marcas y para el país”, señaló Weiberlen.

La nueva gestión también reconoce el trabajo realizado por las comisiones anteriores y la importancia de dar continuidad a los avances logrados en los últimos años. En ese sentido, Pascual Rubiani, past president de la APAP y nuevamente miembro activo de la Comisión Directiva, valoró la renovación institucional y el espíritu colaborativo de esta nueva etapa.

“La APAP siempre tuvo un rol fundamental como punto de encuentro de la industria. Cada comisión aporta desde su tiempo, su mirada y sus desafíos. Hoy vemos una nueva generación de liderazgo con mucha energía, pero también con respeto por el camino recorrido. Es muy valioso seguir participando y acompañando este proceso para que la asociación continúe creciendo, fortaleciendo su institucionalidad y generando valor real para sus miembros”, expresó Rubiani.

Entre los principales ejes de trabajo de la nueva Comisión Directiva se encuentran el impulso de mejores prácticas en procesos de contratación y licitación, la generación de instancias de formación y actualización profesional, la visibilidad del talento local, la articulación con anunciantes, medios, productoras y otros actores del ecosistema, y la promoción de una industria más sólida, colaborativa y competitiva.

“La buena publicidad no solo comunica: construye valor, mueve negocios, genera cultura y conecta a las marcas con las personas. Nuestro compromiso será trabajar para que esa mirada esté cada vez más presente en el mercado y para que la industria publicitaria paraguaya tenga una voz más fuerte, más clara y relevante”, concluyó Alfaro.

Con esta nueva conducción, la APAP reafirma su compromiso con el desarrollo de la publicidad paraguaya y con la construcción de una industria más profesional, integrada y preparada para los desafíos del presente y del futuro.