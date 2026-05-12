12 de mayo de 2026 a la - 01:00
Pechugon tiene luz verde para exportar a Taiwán
Pechugon, empresa paraguaya líder, marca la ruta del mercado internacional de la carne aviar paraguaya al mundo. En el marco de la visita oficial del gobierno paraguayo a la República de China (Taiwán), el presidente Santiago Peña fue acompañado por ministros y cerca de 50 empresarios, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y anunciar la habilitación de la carne aviar para el mercado taiwanés. Pechugon ha sido el motor de esta relación comercial desde hace una década. “En el 2014 acompañamos a una misión técnica; desde el 2015 participamos ininterrumpidamente en la Feria Food Taipei”, recuerdan desde la empresa.
Esta constancia permitió que, tras la liberación de cupos para la carne bovina (2019-2020) y la apertura para la carne porcina a finales de 2022, el sector avícola esté hoy a un paso de ingresar formalmente al mercado. En estos años, las autoridades del Senacsa mantuvieron reuniones con la Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán.