Empresariales
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Pechugon tiene luz verde para exportar a Taiwán

El equipo de Pechugon celebra este nuevo hito de la industria.
El equipo de Pechugon celebra este nuevo hito de la industria.Gentileza

Pechugon, empresa paraguaya líder, marca la ruta del mercado internacional de la carne aviar paraguaya al mundo. En el marco de la visita oficial del gobierno paraguayo a la República de China (Taiwán), el presidente Santiago Peña fue acompañado por ministros y cerca de 50 empresarios, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y anunciar la habilitación de la carne aviar para el mercado taiwanés. Pechugon ha sido el motor de esta relación comercial desde hace una década. “En el 2014 acompañamos a una misión técnica; desde el 2015 participamos ininterrumpidamente en la Feria Food Taipei”, recuerdan desde la empresa.

Por ABC Color

Esta constancia permitió que, tras la liberación de cupos para la carne bovina (2019-2020) y la apertura para la carne porcina a finales de 2022, el sector avícola esté hoy a un paso de ingresar formalmente al mercado. En estos años, las autoridades del Senacsa mantuvieron reuniones con la Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán.