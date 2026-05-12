Pechugon tiene luz verde para exportar a Taiwán

Pechugon, empresa paraguaya líder, marca la ruta del mercado internacional de la carne aviar paraguaya al mundo. En el marco de la visita oficial del gobierno paraguayo a la República de China (Taiwán), el presidente Santiago Peña fue acompañado por ministros y cerca de 50 empresarios, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y anunciar la habilitación de la carne aviar para el mercado taiwanés. Pechugon ha sido el motor de esta relación comercial desde hace una década. “En el 2014 acompañamos a una misión técnica; desde el 2015 participamos ininterrumpidamente en la Feria Food Taipei”, recuerdan desde la empresa.