Cobertura para la producción agrícola

Actualmente, diversas aseguradoras y entidades financieras ofrecen pólizas diseñadas para respaldar la inversión de los productores, cubriendo pérdidas ocasionadas por eventos climáticos adversos.

Entre las coberturas más frecuentes se encuentran daños por sequía, granizo, incendios, heladas, exceso de lluvias y vientos fuertes.

El escudo del campo paraguayo

En nuestro país, los seguros agrícolas son utilizados principalmente en cultivos extensivos como soja, maíz y trigo, sectores que representan una parte importante de la economía nacional.

Las pólizas pueden variar según el tipo de cultivo, la zona de producción y el nivel de riesgo climático.

Las compañías aseguradoras ofrecen diferentes modalidades de cobertura.

Algunas trabajan con seguros multirriesgo, que indemnizan la disminución del rendimiento de la cosecha, mientras que otras implementan seguros paramétricos, basados en índices climáticos como niveles de lluvia o estrés hídrico.

Además de brindar estabilidad financiera a los productores, el seguro agrícola también facilita el acceso al crédito, ya que muchas entidades financieras consideran estas pólizas como un respaldo adicional para otorgar financiamiento al sector agropecuario.

Los seguros agrícolas ganan fuerza

Expertos del sector señalan que la adopción de seguros agrícolas viene creciendo en los últimos años debido a la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y a la necesidad de garantizar la continuidad productiva.

El objetivo es proteger tanto la inversión realizada en insumos y siembra como la capacidad de recuperación del productor tras una pérdida.

El avance de nuevas tecnologías y herramientas de monitoreo climático también está impulsando el desarrollo de soluciones más precisas y adaptadas a las necesidades del campo paraguayo, fortaleciendo así la gestión de riesgos dentro de la producción agrícola.