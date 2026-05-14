La Comilona de Teletón celebró edición histórica

Entre los principales atractivos se destacaron los dos novillos cocinados durante 18 horas, el tradicional cerdo a la estaca, el festival de pastas y una amplia variedad de propuestas preparadas por chefs, cocineros tradicionales y voluntarios.

La actividad contó con más de 240 artistas distribuidos en tres escenarios y un parque infantil pensado para toda la familia, consolidando una experiencia integral.

Desde la Fundación Teletón resaltaron el trabajo de más de 2.000 voluntarios y el acompañamiento de empresas y marcas aliadas que hicieron posible el evento.

Además, lo recaudado permitirá seguir financiando servicios gratuitos de rehabilitación para niños y niñas atendidos por la organización.