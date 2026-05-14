Empresariales
14 de mayo de 2026 a la - 01:00

La Comilona de Teletón celebró edición histórica

Miles de personas participaron de La Comilona de Teletón.
Miles de personas participaron de La Comilona de Teletón.Pedro Gonzalez

La Comilona de Teletón Asunción vivió una edición histórica al reunir a miles de personas en una jornada marcada por la solidaridad, la gastronomía y el entretenimiento familiar. El tradicional evento, con más de 40 años de trayectoria, volvió a posicionarse como el festival gastronómico más grande del país.

Por ABC Color

Entre los principales atractivos se destacaron los dos novillos cocinados durante 18 horas, el tradicional cerdo a la estaca, el festival de pastas y una amplia variedad de propuestas preparadas por chefs, cocineros tradicionales y voluntarios.

La actividad contó con más de 240 artistas distribuidos en tres escenarios y un parque infantil pensado para toda la familia, consolidando una experiencia integral.

Desde la Fundación Teletón resaltaron el trabajo de más de 2.000 voluntarios y el acompañamiento de empresas y marcas aliadas que hicieron posible el evento.

Además, lo recaudado permitirá seguir financiando servicios gratuitos de rehabilitación para niños y niñas atendidos por la organización.