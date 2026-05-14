Pilar silencioso del desarrollo

En nuestro país, ese concepto internacional se consolidó con la construcción de un marco legal que permitió fortalecer la actividad aseguradora y establecer mecanismos de supervisión para garantizar la confianza y la transparencia del sistema.

En ese proceso, la labor de la Superintendencia de Seguros se volvió fundamental para el desarrollo ordenado del mercado.

La Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay, es la institución encargada de regular, supervisar y controlar a las compañías aseguradoras y reaseguradoras que operan en el país.

Su función principal es velar por la solvencia de las empresas del sector, proteger los derechos de los asegurados y garantizar que las entidades cumplan con las normas financieras y técnicas vigentes.

Además de fiscalizar a las aseguradoras, la institución cumple un rol en la estabilidad económica nacional, ya que el sector asegurador moviliza inversiones, respalda actividades productivas y contribuye a reducir el impacto financiero de los riesgos que enfrentan personas, empresas y productores.

La evolución del rubro en Paraguay es, en esencia, la historia de su democratización.

Con el paso de los años, el seguro dejó de estar limitado a grandes patrimonios y amplió su alcance hacia distintos sectores de la sociedad.

En el campo, el seguro agrícola se convirtió en un escudo para proteger al pequeño y mediano productor frente a fenómenos climáticos, evitando que una mala cosecha represente la pérdida total de la inversión.

En las ciudades, el seguro brinda respaldo a miles de familias que protegen su vehículo, su vivienda o sus emprendimientos.

A su vez, en el ámbito empresarial y de infraestructura, las coberturas son esenciales para garantizar grandes obras, industrias, proyectos energéticos y operaciones logísticas que sostienen el crecimiento económico del país.

El avance del sector también ha impulsado una mayor cultura de prevención y planificación financiera.

Actualmente, las aseguradoras desarrollan productos cada vez más especializados, incorporando herramientas tecnológicas y nuevos sistemas de evaluación de riesgos para responder a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Hoy, al celebrarse el Día Mundial del Seguro, el sector evidencia una red de protección silenciosa pero esencial.

Cada póliza representa mucho más que un contrato: es un respaldo que permite que el Paraguay que produce, emprende y construye, pueda avanzar con mayor tranquilidad, estabilidad y confianza en el futuro.