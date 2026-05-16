Apostala convierte la fe en la Albirroja en nueva campaña

La propuesta toma como punto de partida una situación cotidiana: cuando existe incertidumbre, muchas personas recurren al lanzamiento de una moneda para decidir al azar.

Sin embargo, la campaña plantea un giro simbólico: cuando se trata de la selección paraguaya, no hay espacio para la duda, solo queda creer.

Como parte central de la iniciativa, Apostala creó una moneda inspirada en la bandera paraguaya, la única del mundo con dos escudos diferentes.

Ambos lados de la moneda representan a la Albirroja, transmitiendo el mensaje de que, caiga donde caiga, siempre gana la selección.

La campaña cuenta además con la participación de Salvador Cabañas, una de las figuras más emblemáticas y queridas del fútbol paraguayo.

Su historia de resiliencia, liderazgo y conexión con la afición lo posiciona como el rostro elegido para representar el espíritu de “Creer o Creer”.

Con esta acción, la firma busca reforzar su vínculo con el deporte y con los hinchas paraguayos, apelando a valores como la identidad, la esperanza y el acompañamiento permanente a la selección nacional.

De esta manera, la iniciativa se suma a las estrategias de posicionamiento de Apostala dentro del ecosistema deportivo local, donde las marcas apuestan cada vez más a campañas emocionales y experiencias vinculadas al sentimiento colectivo que genera la Albirroja rumbo al Mundial.