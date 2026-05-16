Empresariales
16 de mayo de 2026 a la - 01:00

Apostala convierte la fe en la Albirroja en nueva campaña

Directivos de Apostala y la APF junto a Salvador Cabañas en el lanzamiento de “Creer o Creer”.
Directivos de Apostala y la APF junto a Salvador Cabañas en el lanzamiento de “Creer o Creer”.PEDRO GONZALEZ

Apostala, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, presentó “Creer o Creer”, una nueva campaña inspirada en la pasión y la confianza incondicional que une a los paraguayos detrás de la Albirroja en uno de los momentos más especiales para el fútbol nacional, la vuelta a la Copa del Mundo.

Por ABC Color

La propuesta toma como punto de partida una situación cotidiana: cuando existe incertidumbre, muchas personas recurren al lanzamiento de una moneda para decidir al azar.

Sin embargo, la campaña plantea un giro simbólico: cuando se trata de la selección paraguaya, no hay espacio para la duda, solo queda creer.

Como parte central de la iniciativa, Apostala creó una moneda inspirada en la bandera paraguaya, la única del mundo con dos escudos diferentes.

Ambos lados de la moneda representan a la Albirroja, transmitiendo el mensaje de que, caiga donde caiga, siempre gana la selección.

La campaña cuenta además con la participación de Salvador Cabañas, una de las figuras más emblemáticas y queridas del fútbol paraguayo.

Su historia de resiliencia, liderazgo y conexión con la afición lo posiciona como el rostro elegido para representar el espíritu de “Creer o Creer”.

Con esta acción, la firma busca reforzar su vínculo con el deporte y con los hinchas paraguayos, apelando a valores como la identidad, la esperanza y el acompañamiento permanente a la selección nacional.

De esta manera, la iniciativa se suma a las estrategias de posicionamiento de Apostala dentro del ecosistema deportivo local, donde las marcas apuestan cada vez más a campañas emocionales y experiencias vinculadas al sentimiento colectivo que genera la Albirroja rumbo al Mundial.