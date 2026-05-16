Empresariales
16 de mayo de 2026 a la - 01:00

EPEM Medicina Estética inauguró local en Caacupé

Flavia Cordon y Martín Zubbrigen, presidente de EPEM.
Flavia Cordon y Martín Zubbrigen, presidente de EPEM.GENTILEZA

EPEM Medicina Estética inauguró su nuevo local en Caacupé, ampliando así su presencia en el departamento de Cordillera con una propuesta enfocada en servicios de salud, estética y bienestar integral.

Por ABC Color

En su nuevo espacio, ubicado en Concepción casi Padre Solís, en el Paseo Azul de Caacupé, ofrece tratamientos faciales y corporales realizados por profesionales capacitados. Además de medicina estética, el centro también brindará atención odontológica, cobertura familiar e individual, así como servicios de odontopediatría.

Desde la empresa señalaron que el nuevo local busca convertirse en un espacio de referencia para quienes buscan atención estética y odontológica en la ciudad, ofreciendo servicios integrales en un ambiente moderno, cómodo y pensado para brindar una experiencia de calidad a cada paciente. Martín Zubbrigen, presidente de EPEM, resaltó que la apuesta apunta a acercar tratamientos especializados con tecnología actualizada y profesionales capacitados, priorizando tanto la atención personalizada como el bienestar de quienes acuden al lugar.