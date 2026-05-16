EPEM Medicina Estética inauguró local en Caacupé

En su nuevo espacio, ubicado en Concepción casi Padre Solís, en el Paseo Azul de Caacupé, ofrece tratamientos faciales y corporales realizados por profesionales capacitados. Además de medicina estética, el centro también brindará atención odontológica, cobertura familiar e individual, así como servicios de odontopediatría.

Desde la empresa señalaron que el nuevo local busca convertirse en un espacio de referencia para quienes buscan atención estética y odontológica en la ciudad, ofreciendo servicios integrales en un ambiente moderno, cómodo y pensado para brindar una experiencia de calidad a cada paciente. Martín Zubbrigen, presidente de EPEM, resaltó que la apuesta apunta a acercar tratamientos especializados con tecnología actualizada y profesionales capacitados, priorizando tanto la atención personalizada como el bienestar de quienes acuden al lugar.