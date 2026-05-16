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16 de mayo de 2026 a la - 01:00

Grupo folclórico realizó show en el Agroshopping

La presentación en el Agroshopping tuvo una cálida recepción.
La presentación en el Agroshopping tuvo una cálida recepción.ARCENIO ACUÑA

La compañía artística Desde el Alma realizó una colorida intervención artística en el Agroshopping del Shopping Mariscal, llevando música, danza y alegría al público presente como parte de una iniciativa de apoyo a los artistas paraguayos que próximamente representarán al país en una gira cultural por Europa.

Por ABC Color

La directora de la agrupación, Clara Galeano, destacó el valor de abrir espacios para las expresiones culturales nacionales y agradeció el respaldo brindado por el Shopping Mariscal para acercar el folclore paraguayo a la ciudadanía.

“Trajimos un poco de alegría y nuestra música paraguaya a todo el público que va llegando al Agroshopping. La verdad estamos muy contentos por esta experiencia”, expresó.

La actividad formó parte de la preparación de la delegación que viajará en julio a Europa para representar a Paraguay en importantes encuentros internacionales de intercambio cultural. Galeano explicó que la gira incluye Polonia, Serbia, Alemania y Hungría.