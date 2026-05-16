Grupo folclórico realizó show en el Agroshopping

La directora de la agrupación, Clara Galeano, destacó el valor de abrir espacios para las expresiones culturales nacionales y agradeció el respaldo brindado por el Shopping Mariscal para acercar el folclore paraguayo a la ciudadanía.

“Trajimos un poco de alegría y nuestra música paraguaya a todo el público que va llegando al Agroshopping. La verdad estamos muy contentos por esta experiencia”, expresó.

La actividad formó parte de la preparación de la delegación que viajará en julio a Europa para representar a Paraguay en importantes encuentros internacionales de intercambio cultural. Galeano explicó que la gira incluye Polonia, Serbia, Alemania y Hungría.