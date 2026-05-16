Pilsen celebró los 105 años del Club Sportivo Luqueño

Con esta acción, Pilsen reafirmó su compromiso con el deporte y la pasión futbolera.

Como parte de esta acción, la marca desarrolló en conjunto con Kyrios una edición limitada de 105 remeras oficiales inspiradas en el club.

Esta propuesta buscó homenajear la historia, la identidad y el orgullo luqueño a través de una pieza única y coleccionable.

Las remeras estuvieron disponibles en puntos de venta seleccionados de

Biggie.

La respuesta del público superó todas las expectativas: el stock completo se agotó en menos de 20 minutos desde su lanzamiento.

Esta iniciativa no solo acompañó un hito importante para el club, sino que también consolidó a Pilsen como una marca cercana a sus consumidores, capaz de generar experiencias memorables y de alto impacto en fechas clave.

El aniversario número 105 encuentra al club en un momento de gran conexión con su comunidad y su historia. Fundado el 1 de mayo de 1921 tras la fusión de los clubes Marte Atlético, El Vencedor y General Aquino, el Sportivo Luqueño es considerado uno de los clubes más tradicionales y populares del fútbol paraguayo. A lo largo de su trayectoria conquistó títulos nacionales y logró consolidarse como un símbolo de la ciudad de Luque y de la denominada “República de Luque”. Actualmente, además de su protagonismo en el fútbol profesional, la institución también desarrolla otras disciplinas deportivas como fútbol playa, vóley, rugby, handball y baloncesto, fortaleciendo su papel social y deportivo dentro de la comunidad.