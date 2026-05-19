Michelob Ultra premia con un viaje a la final del Mundial 2026

Inspirado en cómo realmente se vive el fútbol, con pasión, competencia y momentos compartidos, el torneo propuso partidos rápidos y dinámicos en un formato pensado para elevar la intensidad del juego y acercar a los consumidores a la emoción del evento deportivo más importante del mundo.

Además de la competencia, el evento contó con distintas experiencias y espacios diseñados para disfrutar durante ambas jornadas, incluyendo un exclusivo beer garden donde los asistentes pudieron disfrutar de una Michelob Ultra bien fría.

Como parte de la propuesta, el torneo contó con la presencia especial del conductor e influencer argentino Grego Rosello, quien acompañó la experiencia junto al público en una jornada que combinó fútbol, entretenimiento y celebración.

“Con Michelob Ultra queremos acercar a los consumidores a vivir el Mundial de una manera distinta, con una experiencia superior inspirada en cómo realmente se disfruta el fútbol: entre amigos, con competencia, celebración y toda la emoción que se vive alrededor del deporte más grande del mundo”, manifestó Mai Cañete, brand manager de Michelob Ultra.

Con esta acción, Michelob Ultra continúa consolidando su conexión global con el fútbol, acercando experiencias premium en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.