Cocinas inteligentes

La directora de la firma, Gabriela Pfannl Pérez Ramírez, explicó que el objetivo de la compañía es acercar experiencias reales al público profesional.

“La participación está enfocada en acercar tecnología, innovación y experiencias reales al sector gastronómico”, señaló.

Uno de los principales atractivos será la charla El salto que lo cambia todo. De cocina artesanal a cocina profesional, que estará a cargo del chef Joaquín Alcorta.

En la ocasión se presentarán los nuevos hornos inteligentes Giorik que próximamente llegarán al país.

Según la directora de la empresa, actualmente el mercado gastronómico demanda soluciones más eficientes, inteligentes y versátiles.

En respuesta a esa tendencia, la empresa exhibirá nuevas generaciones de hornos Giorik con tecnología de cocción avanzada, programación intuitiva y funciones automáticas.

“Los negocios gastronómicos buscan equipos que permitan mantener calidad constante, reducir tiempos y optimizar recursos”, afirmó.

Entre las novedades también se destacan los hornos Steam Box con caldera y los nuevos hornos de alta velocidad Giorik Pop, capaces de preparar sándwiches, pizzas y tostadas en menos de dos minutos y medio.

Pfannl destacó además que la relación de la empresa con el sector evolucionó significativamente en los últimos años.

“Hoy ya no se trata solamente de vender equipos, sino de acompañar a los clientes en el crecimiento de sus negocios, brindando asesoramiento, capacitación y soluciones adaptadas a cada necesidad”, expresó.

Con más de 80 años de trayectoria, la firma también apuesta al financiamiento accesible, asesoramiento técnico y expansión comercial, con la próxima apertura de una nueva sucursal.

Para la directiva, eventos como Gastronomik cumplen un rol importante en el fortalecimiento de la industria gastronómica nacional.

“Son oportunidades únicas para conectar a chefs, emprendedores, proveedores y marcas, además de inspirar a muchos negocios a profesionalizar sus procesos y animarse a crecer”, concluyó.