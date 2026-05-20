Innovación culinaria

La compañía busca fortalecer su vínculo con profesionales gastronómicos, clientes y aliados estratégicos dentro del principal encuentro del sector en el país.

“Estamos presentes mostrando nuestro portafolio de soluciones, innovaciones y propuestas pensadas especialmente para acompañar las necesidades del canal Horeca”, expresó la gerente de marketing de la firma, Leila Lovera.

“Desde Copalsa apostamos a soluciones versátiles, productos de alto rendimiento y opciones que ayudan a optimizar procesos dentro de las cocinas profesionales, sin perder el foco en el sabor y la excelencia”, afirmó.

Durante el evento, la empresa también compartirá novedades y experiencias culinarias desarrolladas junto a chefs y marcas aliadas, buscando aportar herramientas útiles para el negocio gastronómico.

El stand de Copalsa estará orientado a generar una experiencia dinámica e interactiva para los visitantes.

Habrá demostraciones, degustaciones y encuentros con especialistas, además de espacios para conocer aplicaciones y soluciones pensadas para distintos tipos de negocios.