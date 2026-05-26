Constructecnia 2026 consolidó a Paraguay como eje en la región

La feria reunió a más de 900 marcas y cientos de referentes empresariales, profesionales y académicos en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque.

Con más de 25 años de trayectoria, el evento dejó de ser únicamente una vitrina comercial para consolidarse como un espacio de análisis sobre la infraestructura, la minería, el desarrollo urbano y la sostenibilidad.

Igualmente, la edición 2026 estuvo marcada por su nuevo formato integral, que permitió reunir maquinaria pesada, tecnología, materiales y soluciones arquitectónicas dentro de un mismo ecosistema de negocios.

Uno de los aspectos más destacados fue la amplia agenda de conferencias, paneles y ruedas de negocios, donde se debatieron temas vinculados a inversión en infraestructura, energía, vivienda social, minería y recuperación urbana.

Representantes del sector público y privado coincidieron en la necesidad de fortalecer la inversión y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y eficientes.

La feria también puso foco en el networking y la generación de alianzas estratégicas, reuniendo a constructoras, desarrolladores inmobiliarios, estudios de arquitectura e ingeniería y proveedores especializados.

De la misma manera, en las exposiciones comerciales, Constructecnia 2026 incorporó espacios académicos y actividades orientadas a la formación profesional, consolidando su posicionamiento como uno de los principales puntos de encuentro para el ecosistema de la construcción en Paraguay.