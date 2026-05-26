Empresariales
26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Nespresso llega con su café de especialidad

Nespresso inauguró recientemente su local en delSol.FERNANDO ROMERO

Nespresso, pionero y referente mundial del café porcionado de máxima calidad, llega a Paraguay de la mano de Abessor, perteneciente al Grupo Pumak, un socio estratégico con amplia experiencia en el segmento prémium.

Por ABC Color

En Paraguay, Nespresso comercializará su Sistema Original Line para consumo hogareño, diseñado para preparar desde un espresso hasta una taza de café lungo, además de la línea Professional orientada a hoteles, restaurantes, cafeterías y oficinas. Entre ambas líneas, se ofrecerán más de 30 variedades de café, incluyendo las gamas Master Origins, Ispirazione Italiana, World Explorations, Espresso y Barista Creations, especialmente desarrolladas para recetas con leche.

“En Nespresso estamos muy felices de llegar al país y acercar nuestra propuesta de café prémium a los consumidores paraguayos. Estamos comprometidos en brindar una experiencia excepcional, combinando cafés de alta calidad con máquinas innovadoras de última generación”, afirmó Sandro Ribeiro, BEO de Nespresso Argentina.