Preparan la V edición del San Juan del Barrio

Durante 12 horas, distintas cuadras del Barrio Mariscal se transformarán en un recorrido abierto con propuestas gastronómicas, música en vivo, juegos tradicionales y espacios pensados para compartir en familia, entre amigos y también con mascotas.

Desde las 12:00 hasta las 00:00, vecinos y visitantes podrán recorrer el evento y disfrutar de distintas opciones de comidas y bebidas, junto a propuestas ya clásicas dentro del San Juan del Barrio, además de activaciones y experiencias distribuidas a lo largo de toda la jornada.

La V edición contará nuevamente con el acompañamiento de Banco Atlas como presentador oficial y el auspicio de Munich. A esta edición se suman nuevos aliados como Natura, Fortín y Garden Automotores. Para más información y novedades en las redes de @barriomariscal.