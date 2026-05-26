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26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Preparan la V edición del San Juan del Barrio

Organizadores de la V edición del San Juan del Barrio.
Organizadores de la V edición del San Juan del Barrio.ARCENIO ACUÑA

El domingo 28 de junio, el Barrio Mariscal celebrará la V edición del San Juan del Barrio, una jornada ya consolidada como una de las citas culturales y gastronómicas más convocantes de la ciudad.

Por ABC Color

Durante 12 horas, distintas cuadras del Barrio Mariscal se transformarán en un recorrido abierto con propuestas gastronómicas, música en vivo, juegos tradicionales y espacios pensados para compartir en familia, entre amigos y también con mascotas.

Desde las 12:00 hasta las 00:00, vecinos y visitantes podrán recorrer el evento y disfrutar de distintas opciones de comidas y bebidas, junto a propuestas ya clásicas dentro del San Juan del Barrio, además de activaciones y experiencias distribuidas a lo largo de toda la jornada.

La V edición contará nuevamente con el acompañamiento de Banco Atlas como presentador oficial y el auspicio de Munich. A esta edición se suman nuevos aliados como Natura, Fortín y Garden Automotores. Para más información y novedades en las redes de @barriomariscal.