Empresariales
28 de mayo de 2026 a la - 01:00

Muestran resultados de encuesta Conectar el arte

La encuesta “Conectar el arte” fue realizada por Texo.
La encuesta “Conectar el arte” fue realizada por Texo.Gentileza

La Fundación Texo reveló los resultados de la encuesta “Conectar el Arte”, un estudio impulsado por la organización, el cual explora cómo el empresariado paraguayo percibe hoy la relación entre empresa, cultura y desarrollo y con el objetivo de valorizar el arte como una plataforma de interacción con las personas.

Por ABC Color

Entre los hallazgos del informe se señala que la mayoría de líderes empresariales reconoce al arte y la cultura como factores relevantes para el desarrollo del país, la construcción de identidad y el fortalecimiento de las marcas.

Este reconocimiento refleja un cambio en la mirada del sector privado, que comienza a considerar a la cultura no solo como una acción filantrópica, sino también como un activo estratégico en la agenda empresarial.

Asimismo, el informe identifica una evolución en las expectativas del sector privado: cada vez más empresas buscan ir más allá del sponsorship puntual y aspiran a generar impacto, alinear sus acciones culturales con su propósito institucional y participar de manera más activa en el desarrollo cultural.