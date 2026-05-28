Banco Atlas presenta V edición del San Juan del Barrio Mariscal

Durante toda la jornada, los alrededores de las calles J. Eulogio Estigarribia y San Roque González se transformarán en un espacio de encuentro para disfrutar en familia y entre amigos.

El San Juan del Barrio Mariscal cuenta con propuestas gastronómicas, música en vivo, juegos tradicionales y distintas experiencias distribuidas a lo largo del evento.

“Nos entusiasma seguir acompañando espacios que conectan a las personas con nuestras tradiciones y generan encuentros reales entre familias, amigos y comunidades”, destacó Sol Mendieta, gerente de Marketing de Banco Atlas.

“El San Juan del Barrio ya forma parte de la agenda cultural de Asunción y para Banco Atlas es muy valioso ser parte de una propuesta que celebra lo nuestro desde un lugar cercano y auténtico”, reveló.

Los clientes de Banco Atlas tendrán distintos beneficios ese día.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de distintas opciones de comidas y bebidas. Además de propuestas tradicionales que ya forman parte de la identidad del evento, junto a las experiencias impulsadas por las marcas participantes, entre ellas Banco Atlas, que acompañará la jornada con una propuesta pensada para sumar al disfrute del encuentro.

En cinco ediciones, el San Juan del Barrio pasó de ser una celebración local a convertirse en uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes de la ciudad, reuniendo cada año a miles de personas alrededor de la tradición paraguaya.